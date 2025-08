Instal·len dues càmeres amb intel·ligència artificial per vigilar que es compleixi el nou reglament del cap de Creus

Dues càmeres equipades amb intel·ligència artificial vigilen que es compleixi el nou Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) del cap de Creus. La normativa s’aplica des d’aquest estiu i limita les activitats que es poden fer al mar. El secretari de Telecomunicacions i Informació Digital, Albert Tort, ha indicat que es tracta d’un projecte pilot per controlar els espais naturals amb una gran afluència de gent. “Permet vigilar durant 24 hores els espais protegits, en aquest cas de l'àmbit marítim; i ens permet augmentar la cobertura de vigilància”, ha exposat. Les càmeres envien alertes en diferents casos, per exemple, quan una embarcació accedeix en zones restringides. Si la prova funciona, el sistema s'estendrà a altres espais naturals protegits.

El Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) del parc natural del cap de Creus ha entrat en vigor aquest estiu i limita les activitats permeses a la mar. La normativa fixa un topall màxim d'empreses de busseig i pesca recreativa que poden operar, no permet les festes en vaixell i no es podrà circular en motos d'aigua, a excepció de les companyies autoritzades a fer visites guiades i dels veïns empadronats als municipis inclosos en el parc.

La regulació engloba 3.000 hectàrees marines que tenen una elevada biodiversitat, amb tres reserves naturals parcials. A la zona, però, hi ha una elevada presència humana sobretot coincidint amb la temporada turística que es concentra en els mesos d'estiu. Davant la dificultat de poder vigilar i controlar l’extens àmbit marí protegit, la Generalitat ha iniciat una prova pilot amb dues càmeres de videovigilància d’alta resolució i visió nocturna.

La sala des d'on el cos dels Agents Rurals pot controlar l'accés d'embarcacions al Parc Natural de Cap de Creus. / Albert Hernàndez

Els dispositius, que van entrar en funcionament fa unes setmanes, estan equipats amb sistemes d’intel·ligència artificial i poden detectar embarcacions, reconèixer matrícules i identificar accions irregulars. Les imatges es gestionen des de la sala de control central dels Agents Rurals.

El secretari de Telecomunicacions i Informació Digital, Albert Tort, ha ressaltat que els dispositius emeten una alerta "si detecten que una barca està accedint a un espai restringit" o si té la música molt alta. Tort ha remarcat que és un projecte "pioner i innovador", que "permet augmentar la cobertura de vigilància".

El director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilahur, ha apuntat que ara les càmeres tenen una sèrie de prestacions, però estan "investigant perquè puguin oferir més serveis", com per exemple, "fer seguiment d’avifauna, dels mamífers marins o de l’afluència de les persones". "Això ens permetria fer una gestió molt més adequada i acurada de la conservació d’aquest espai i de la millora de l’experiència del visitant", ha ressaltat.

Vigilància "per terra, mar i aire"

La directora dels Agents Rurals, Elisenda Pérez, ha afegit que, des de la pandèmia, han detectat un "augment exponencial de visites i de l’ús dels espais naturals protegits de Catalunya", i per això engegat dues vies d’actuació. D’una banda, "han doblat" la vigilància en aquestes zones. I, d’altra banda, estan buscant altres suports per ser "més eficients i eficaços" en aquest control.

Així, al cap de Creus per exemple, ara els Agents Rurals duen a terme una vigilància "per terra, mar i aire". "Tenim el suport marí, el dron i l’helicòpter i ara, amb les càmeres, podrem tenir més recursos per arribar als llocs que actualment no s’hi pot arribar", ha exposat.

Els Agents Rurals controlen que totes les embarcacions del cap de Creus compleixin el PRUG. / Maria Garcia

Aquest estiu els Agents Rurals encara no sancionaran en cas d’incompliment del PRUG, sinó que se centraran a fer una feina pedagògica per explicar les noves limitacions que estableix la nova normativa.

Estendre-ho a més espais protegits

El director general de Polítiques Ambientals ha explicat que ara es farà una prova pilot amb dues càmeres, però la previsió és que l’estiu vinent hi hagi set aparells. "A partir d’aquí es començarà a plantejar un desplegament gradual a la resta d’espais protegits per, en uns quants anys, poder tenir funcionant diferents sistemes de vigilància".

Per aconseguir-ho, segons Vilahur, s’ha de dur a terme "de forma coordinada i planificada" entre tots els departaments del Govern. Per això matisa que hi haurà "un desplegament gradual adequat a les necessitats". "No és el mateix un espai forestal, on una càmera té unes característiques determinades, que un espai marí", ha recordat.

El projecte està impulsat pels Departaments d’Interior i de Territori; i s’integra dins del programa GovTech Catalunya, que busca incorporar innovacions tecnològiques en els serveis públics.