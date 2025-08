Una inspecció en un prostíbul de Capmany acaba amb dues prostitutes detingudes i sancions per possessió d’armes i drogues

El dispositiu conjunt entre Mossos d’Esquadra, Policia Local de la Jonquera, Policia Nacional i Guàrdia Civil per controlar l’oci nocturn que es va fer la nit del 31 de juliol i l'1 d'agost a la Jonquera també es va traslladar fins a Capmany.

L’operatiu tenia com a objectiu controlar les zones d’oci nocturn vinculades als locals de prostitució de la Jonquera, garantir la seguretat ciutadana i reforçar la vigilància a la xarxa viària mitjançant un control exhaustiu d’alcoholèmia i drogues.

A la una de la matinada del 31 de juliol es va posar en marxa el dispositiu, que va mobilitzar més de 120 agents i va centrar la seva actuació en dues àrees principals: un local de prostitució a Capmany i diversos punts de control a la xarxa viària, incloent-hi l’N-II i el nucli urbà de la Jonquera.

Com ja va informar l'EMPORDÀ, el macrocontrol de trànsit va acabar amb dos detinguts a la Jonquera amb 74 vehicles escorcollats i 190 identificacions. La policia també va aixecar tres actes per portar armes prohibides i vuit més per tinença de drogues.

Un dels punts de control a la Jonquera. / Gerard Vilà

Dues dones irregulars a Espanya

Pel que fa a l'entrada al prostíbul, es van identificar 81 clients i 58 treballadores sexuals, de les quals dues van ser detingudes per situació irregular i per tant, per incompliment a la llei d'Estrangeria.. Els cossos policials també van inspeccionar 24 vehicles, amb un resultat de cinc denúncies per possessió de substàncies il·legals i quatre més per portar armes prohibides. A més, van arrestar un conductor per circular amb una taxa d’alcoholèmia superior a la permesa.

Aquest dispositiu forma part dels esforços coordinats de les forces policials per garantir la seguretat ciutadana i el respecte a la legalitat en les zones d’oci nocturn de la comarca, informen els Mossos d'Esquadra.