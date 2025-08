L'incendi d'un cotxe afecta la façana d'una farmàcia a Vilafant

L’incendi d’un vehicle ha mobilitzat aquesta tarda dues dotacions de Bombers de la Generalitat al carrer de Navata de Vilafant. Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 18.31 hores, quan un turisme ha començat a cremar a tocar de la façana d’una farmàcia.

En arribar al lloc, els Bombers han trobat el vehicle totalment en flames, situat molt a prop de la façana de la farmàcia, que ha quedat afectada per la radiació de l’incendi. Els efectius han treballat per extingir el foc i evitar que les flames es propaguessin a l’edifici. El turisme ha quedat completament calcinat i la façana de la farmàcia ha patit danys materials al cartell i a l’aparador, però a l’interior no hi havia ningú i no s’han registrat ferits.

El vehicle completament calcinat i la farmàcia afectada. / Bombers

Els Bombers han extingit el foc i han realitzat tasques de sanejament a la façana de l’edifici per garantir-ne la seguretat. El servei s’ha donat per finalitzat un cop extingit l’incendi i assegurada la zona.