Roses assegura que la pressió sobre el top manta ha permès reduir prop d'un 20% la presència de venedors il·legals

L'Ajuntament de Roses assegura que la pressió exercida damunt el top manta ha aconseguit reduir en un 20% la presència de venedors ambulants il·legals al passeig de Santa Margarida. El consistori precisa que l'any passat, a principis d'agost, es van detectar 287 mantes parades en aquesta zona, mentre que aquest 2025 la xifra s'ha reduït a les 232. Sí que és veritat, però, que la xifra de venedors ambulants s'ha incrementat durant la darrera quinzena, coincidint també amb l'època forta de vacances. Com a dada curiosa, l'ajuntament ha detectat la presència de manters que venen de llocs tan allunyats com Cadis per vendre la seva mercaderia al passeig.

Aquest 2025, l'Ajuntament de Roses va engegar una ofensiva per intentar posar a ratlla el top manta i evitar que centenars de venedors parin al passeig de Santa Margarida. Per una banda, el consistori va instal·lar pilones damunt del carril bici, per evitar que s'hi posessin mantes, i també va aconseguir que la Generalitat i l'Estat permetessin que els locals de restauració del passeig poguessin ampliar les seves terrasses i posar taules i cadires a l'espai que ocupen els venedors.

A més, els dispositius policials ara ja no tan sols se centren en els venedors, sinó també amb els compradors. Per això, al llarg del passeig, s'han col·locat cartells -i també s'han editat fulletons- que recorden que està prohibit comprar productes al 'top manta' i que les multes per fer-ho poden arribar fins als 300 euros.

Cartes informatiu contra el top manta al passeig rosinc. / Carme Vilà

Coincidint amb l'entrada de l'agost, l'Ajuntament de Roses ha fet balanç d'aquest dispositiu. I hi ha posat xifres. El consistori assegura que aquest 1 d'agost la Policia Local va comptabilitzar 232 "mantes actives" al passeig marítim. I que això representa una reducció de gairebé el 20% -en concret, del 19%- en comparació amb el mateix dia de l'any passat (quan n'hi havia 287). "La xifra encara és més rellevant si es compara amb la situació de partida a principis de mandat, quan es calculava que hi havia unes 400 mantes de manera simultània a diferents punts del passeig marítim", explica l'ajuntament.

El consistori, això sí, també precisa que durant l'última quinzena -coincidint amb l'època forta de l'estiu i les vacances- el nombre de venedors il·legals ha anat a més. Perquè fins al 15 de juliol se n'havien detectat uns 150, i a partir de llavors hi ha hagut "un increment progressiu fins arribar a les 232 actuals". "Malgrat aquest increment puntual, però, el conjunt del període reflecteix una millora substancial amb relació a anys anteriors", precisa l'ajuntament.

Com a dada curiosa, que també evidencia "la pressió" que rep Roses amb el 'top manta', el consistori explica que aquest 2025 s'ha detectat la presència de venedors ambulants que venen de llocs tan allunyats com Cadis (al costat d'altres de la rodalia, com ara els que procedeixen del Pertús). "El dispositiu continuarà actiu tot l'agost amb l'objectiu de garantir la convivència, l'ús segur de l'espai públic i la defensa del comerç local", expliquen des de l'Àrea de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Roses.