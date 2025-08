Peralada modificarà el POUM per poder ampliar l’institut en un futur

La possible ampliació de l’institut de secundària de Peralada, demandada tant per la direcció del centre com les famílies, fa una primera passa de mans de l’Ajuntament. El batlle del municipi, Miquel Brugat, explica que es modificarà el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) "amb l’objectiu d’ampliar el sistema d’equipaments docents" i, així, "disposar de més espai" en cas que en un futur es vulgui ampliar l’institut.

El centre educatiu va néixer el 2020 i actualment compta amb vuit aules per fer classe i dues més, una per fer desdoblaments i l’altre pel professorat. A banda, també consta d’un taller petit, laboratori, espai de biblioteca i aula de música. Tot plegat, repartit entre l’edifici principal de l’institut i uns barracons, que des de la direcció demanen ampliar.

"Ens falten espais per fer dinàmiques i atenció personalitzada", explica el director del centre, Rafa González, i afegeix que "ens costa fer activitats més diverses, sempre depenem dels espais disponibles de l’Ajuntament".

La demanda d’ampliar els mòduls sorgeix de la consciència que "construir un edifici nou tarda temps" i que "els barracons van per més de 10 anys". És per aquest motiu que demanen més planificació de cara al futur del centre. "Som un institut jove i tenim aquest punt de motivació", expressa González. Paral·lelament, la direcció manté l’esperança de poder ampliar els estudis i acollir alumnes de Batxillerat.

Altres equipaments

Algunes de les instal·lacions més demanades per part de direcció són una sala polivalent i una pista multiesportiva exterior, per la que, afirma el director del centre, "ja tenim els permisos": "Aquesta instal·lació ens ajudaria per les classes d’educació física, ja que sempre ens hem de traslladar el pavelló municipal".

Des de direcció també demanen adequar el pati del centre, mitjançant treballs de "renaturalització", per exemple. Aquest espai està format per les parcel·les situades a l’esquerra del centre, explica el batlle del municipi: "Tot i que són de titularitat privada, s’utilitzen com a pati gràcies a un conveni de col·laboració amb els propietaris".

Alhora, aquests terrenys son els que servirien per a una possible ampliació de l’institut: "L’Ajuntament fa temps que tramita la venda d’unes parcel·les amb l’objectiu d’adquirir aquestes, incorporar-les a la propietat pública i poder-les cedir al departament per a usos docents".