El Meteocat activa un avís per calor a l'Alt Empordà per aquest dimarts

L’Alt Empordà es prepara per un episodi de calor intensa aquest dimarts, que ha fet activar un avís de perill per part del Servei Meteorològic de Catalunya. El risc se centra en les hores centrals del dia, entre les dotze del migdia i les sis de la tarda.

L’alerta és de nivell 1 sobre 6, el més baix de l’escala, però el Meteocat no descarta que se superin els llindars habituals de temperatura en determinades zones. La situació pot afectar especialment persones vulnerables, com gent gran, nadons o persones amb malalties cròniques, i per això es recomana extremar la precaució. Entre les recomanacions bàsiques hi ha hidratar-se sovint, evitar exposar-se al sol a les hores de màxima insolació i limitar l’activitat física intensa a l’exterior.

La previsió indica que aquest repunt tèrmic serà breu, i que a partir de dimecres les temperatures podrien baixar lleugerament. Tot i això, el servei meteorològic recorda que l’agost és un mes amb risc habitual de calor intensa, i que cal mantenir les precaucions mentre durin les condicions adverses.