L'ermita de Santa Magdalena de Terrades recupera la seva imatge després d'un incendi

El 19 d’abril d’aquest any, l’interior de l’ermita de Santa Magdalena de Terrades va patir un incendi. "L’altar, la imatge de la santa i la volta van quedar ben fumats", segons explica Josep Frigola, mossèn titular de la Salut de Terrades.

De seguida, es va baixar la imatge per ser restaurada als tallers d’Olot. Igualment, es va haver de netejar i pintar tot el temple. El dissabte, 19 de juliol, data que corresponia a l’aplec anual de Santa Magdalena, els Amics del Santuari van pujar a peu i, dins d’una motxilla, hi duien la imatge de la santa per ser reentronitzada.

Santa Magdalena és un indret emblemàtic de la comarca. Fita d’excursionistes, que arriben a aquest mirador excepcional del riu Muga, des d’on es contempla el naixement -les terres roges prop de Bassegoda-, l’embassament de Darnius-Boadella i la desembocadura, a tocar la baluerna de l’edifici Delta Muga, que es veu des de força hores lluny.