L’equip de salut mental de Puig de les Basses engega un espai de lectura per fomentar la reflexió i el vincle

L’equip de salut mental de la UIC, en col·laboració amb la biblioteca del centre penitenciari Puig de les Basses, ha impulsat un espai per fomentar la lectura, la reflexió i la reinserció a la comunitat de les persones internes a la Unitat d’Intervenció Compensatòria (UIC). Es tracta del projecte “Camins de Llibertat”. L’objectiu del projecte és oferir un recurs cultural, educatiu i emocional que promogui l’hàbit lector, el pensament crític, la tranquil·litat i l’autoconeixement. Amb aquest recurs es vol contribuir a la millora del benestar personal i facilitar processos de rehabilitació i reinserció social.

Un espai per créixer

Aquest espai, que està en marxa des del mes de febrer, permet el préstec de llibres i a més a més, cada divendres es realitza un taller de lectura i diàleg, una activitat fixa que convida les persones internes a compartir impressions sobre els textos llegits, fomentar la reflexió col·lectiva i construir vincles a través de la paraula, l’escolta activa i generar coneixement sobre diferents temàtiques. Aquesta activitat del divendres es fa de manera conjunta amb la psicòloga i treballadora social de l’equip de tractament de la unitat. Aquestes propostes tenen com a finalitat generar un ambient de calma i interacció positiva entre les persones internes, afavorint el desenvolupament personal i el vincle amb la comunitat.

“Camins de Llibertat” ha estat desenvolupat amb la col·laboració de la bibliotecària del centre, la terapeuta ocupacional, l’equip directiu i funcionarial de la UIC, així com dues persones internes que gestionen el funcionament del servei.

A més de potenciar l’ús de la biblioteca del centre, el projecte pretén vincular els interns amb recursos de suport extern com biblioteques municipals, serveis d’orientació laboral i d’atenció emocional, com a pas clau per a la seva futura integració. Aquest projecte forma part de les iniciatives de transformació i humanització de l’entorn penitenciari, situant la cultura com a eina clau de rehabilitació.

Aquest espai és més que un espai de lectura; és una porta oberta al món, a la reflexió i a la tranquil·litat. Molts interns troben en la lectura una via per tornar a connectar amb ells mateixos, per créixer i per projectar-se cap a un futur fora del centre.

La Unitat d’Intervenció Compensatòria, pionera a Catalunya

Les UIC són espais residencials diferenciats de la resta de mòduls de vida ordinària, on es duu a terme un treball especialitzat i interdisciplinari, i es concentren els recursos i les eines necessàries requerides per al tractament de situacions de vulnerabilitat, amb la finalitat de millorar el tractament i les condicions de vida de les persones internes amb vulnerabilitat acumulada i el clima social i emocional de tot el col·lectiu de persones que interactuen en els centres penitenciaris: persones internes i llurs familiars i referents socials, personal professional dels diferents àmbits que intervenen al centre penitenciari, així com les persones d’entitats col·laboradores, de voluntariat, etc.

La finalitat principal de la intervenció en la UIC és la de restablir l’autonomia de la persona en situació de vulnerabilitat. Així, la intervenció a la UIC es desenvolupa en tres nivells: ambiental, grupal i individual, havent d’adaptar els recursos humans i materials per a proporcionar la consecució d’aquest objectiu.