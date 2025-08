Dos detinguts en un macrocontrol de trànsit a la Jonquera amb 74 vehicles escorcollats i 190 identificacions

Un macrocontrol policial de trànsit a la Jonquera amb dos detinguts, 74 vehicles escorcollats i 190 identificacions. Aquests són els resultats d'un gran dispositiu policial que dijous passat es va desplegar a la Jonquera. Va comptar amb la participació de 120 agents de diferents cossos: Policia Local de la Jonquera, Mossos d’Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional, tant uniformats com de paisà.

L’operatiu, que va començar cap a dos quarts d'una de la nit i es va allargar fins a les cinc de la matinada. Aquest tenia com a objectiu reforçar la seguretat al municipi mitjançant controls de pas i inspeccions.

El dispositiu es va instal·lar a la carretera N-II, a l’entrada de la Jonquera, on es van controlar i escorcollar 74 vehicles i identificar 189 ocupants.

Els agents van detenir una persona per requeriment judicial i van aixecar tres actes relacionades amb armes i vuit més per tinença de drogues. Pel que fa les armes, eren objectes perillosos o armes prohibides. Entre les intervingudes, hi ha armes blanques, un bat de beisbol i un arpó.

Postius en drogues i alcohol : un detingut

També van efectuar 68 proves d’alcoholèmia, amb quatre resultats positius. Un d'aquests va ser penal i a més, el conductor era estranger. Fet pel qual, la policia el va detenir.

A banda, els agents desplegats també van realitzar 13 proves de drogotest, sis de les quals van ser positives. A més, es van denunciar tres conductes per incompliment de la legislació de trànsit i van immobilitzar sis vehicles.

Paral·lelament, van realitzar inspeccions en diversos establiments d’oci dels voltants del municipi.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Rafael Medinilla, destaca la importància de la coordinació entre cossos policials per garantir la seguretat local: “Aquest tipus de dispositius conjunts són una eina clau per fer front a situacions que preocupen la ciutadania. Continuarem treballant per mantenir i reforçar aquestes accions coordinades.”

Aquest operatiu s’emmarca en la voluntat de l’Ajuntament d’augmentar la presència policial, prevenir infraccions i combatre conductes incíviques o delictives, informa en un comunicat.