Cremen dos cotxes de matinada a Roses

Dos cotxes van cremar la matinada d’aquest dissabte a Roses. El foc es va declarar cap a dos quarts de cinc al carrer Port de Reig, a la zona de Santa Margarida. Els Bombers van mobilitzar dues dotacions, tot i que finalment només una va intervenir.

En arribar, van trobar els dos vehicles en flames i van treballar per extingir l’incendi. A les cinc ja donaven el foc per apagat, i van continuar amb tasques de refrigeració per evitar que es reactivés. Quan faltaven set minuts per les sis de la matinada, els Bombers van donar l’incendi per completament extingit.