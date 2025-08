Els Agents Rurals demanen a la gent que no se salti la prohibició d'entrar a cap de Creus i l'Albera pel risc d'incendi

Els Agents Rurals demanen a la ciutadania que no se salti la prohibició d'entrar a cap de Creus i a l'Albera arran del risc d'incendi extrem, que ha obligat a activar el nivell 4 del Pla Alfa i tancar els accessos. Perquè malgrat tot, sempre hi ha qui, per desconeixement o per picaresca, intenta fer-ho. El cap de guàrdia dels rurals, Joan Manel Baqués, explica que s'han intensificat els controls i que, quan es detecta que algú entra en aquestes dues zones amb coneixement de causa, se'l sanciona. Les properes hores seran clau, però al vespre es preveu que la situació millori perquè la tramuntana que bufa a la zona afluixarà. Aquest diumenge també hi ha una vintena de pobles de l'Alt Empordà amb restriccions pel perill extrem d'incendi.

Es tracta d'Agullana, Cadaqués, Cantallops, Capmany, Colera, el Port de la Selva, Espolla, Garriguella, la Jonquera, la Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou, Rabós, Roses, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga i Vilamaniscle. Vint-i-dos municipis catalans de cinc comarques diferents també estaran en nivell 3 del pla alfa per risc molt alt.

El risc d'incendi extrem, que ha obligat a activar el nivell 4 del Pla Alfa, manté tancats des de les vuit del matí els accessos al parc natural de cap de Creus i la serra de l'Albera. Aquí, s'ha intensificat la vigilància i també els Bombers han reforçat efectius en previsió de si calgués actuar-hi; perquè la tramuntana, lligat a la vegetació que està molt seca, pot fer que una petita guspira acabi derivant en incendi.

A Roses, la carretera d'accés a cala Montjoi -una de les entrades del parc- està tallada a partir de l'accés des del municipi. Al llarg del matí, agents cívics, policies locals i també agents rurals han estat vetllant perquè ningú se saltés la prohibició d'accés. Perquè sempre hi ha qui tira de picaresca, i per exemple, amb l'excusa que té taula reservada en un restaurant (en aquest cas, es permet accedir) intenta entrar-hi hores abans de l'àpat.

Més amunt, els agents rurals també vetllen perquè la gent no entri a la zona del parc natural. El cap de l'Àrea Bàsica dels Agents Rurals al Baix Empordà, Joan Manel Baqués, que avui està de guàrdia a la zona, explica que l'activació del nivell 4 ha comportat també que molts cossos de seguretat i emergències (mossos, policies locals, protecció civil, ADF...) estiguin amatents al llarg de tot el dia.

"El vent de nord resseca la vegetació, que ja pateix dèficit hídric, i això lligat amb temperatures altes i baixa humitat, fa que el risc d'incendi sigui imminent", explica Baqués. El cap de guàrdia explica que, sobretot, cal superar "la finestra" d'aquesta tarda, perquè a partir del vespre es preveu que la tramuntana afluixi, que la situació millori i que la prohibició d'accés es pugui aixecar aquest dilluns.

Aquest és el segon cop en tan sols una setmana que s'activa el nivell 4 del Pla Alfa al cap de Creus, i que se n'han de restringir els accessos. "És una situació que ha passat també altres anys; sí que és veritat que el 2024 l'estiu va ser força bo, però les condicions i el clima que té la zona fan que no sigui nou trobar-s'hi altra vegada", concreta, en referència al risc d'incendi extrem.

"Sense consciència del risc"

Joan Manel Baqués explica que controlar tots els accessos al parc natural i a la serra no és fàcil, "perquè són grans extensions de terreny". I lamenta que, aquest diumenge, s'estan trobant amb moltes situacions de gent que se salta la prohibició. "O bé per desconeixement o bé per picaresca", explica, dient que per exemple hi ha excursionistes que fan rutes "que no volen modificar-la i que no són conscients del risc d'incendi" que hi ha a la zona.

Cada vegada que els rurals, o membres dels altres cossos, es troben amb algú a dins dels paratges protegits, inicialment se l'informa i se li demana que giri cua. Ara bé, precisa Baqués, en aquells casos flagrants en què es veu que la gent s'ha saltat la restricció "amb premeditació", aleshores és quan se'ls denuncia.

El cap de guàrdia dels rurals insisteix a demanar "precaució" a la ciutadania, perquè el risc d'incendi en aquesta zona de l'Alt Empordà hi és molt elevat. A més del cap de Creus i de l'Albera, avui també hi ha una vintena de pobles amb restriccions; aquí, per exemple, no s'hi permet l'acampada ni fer activitats en zones forestals.

"Fem una crida a la prudència en totes aquelles activitats que es facin al medi natural, també allà on no s'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa; i que la gent sigui curosa i respectuosa amb el tancament arran del risc d'incendi imminent", conclou Joan Manel Baqués.