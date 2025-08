S'aixeca la restricció d'accés al cap de Creus i l'Albera per la millora de les condicions meteorològiques

Els Agents Rurals han anunciat l'aixecament de les restriccions d'accés al Parc Natural del Cap de Creus i al massís de l'Albera per a aquest dilluns, després que s'hagi desactivat l'alerta per perill extrem d'incendi que aquest diumenge ha afectat 19 municipis de l'Alt Empordà: Agullana, Cadaqués, Cantallops, Capmany, Colera, el Port de la Selva, Espolla, Garriguella, la Jonquera, la Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou, Rabós, Roses, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga i Vilamaniscle. Aquest dilluns ja no es trobaran al nivell 4 del pla alfa, sinó al 3 (risc molt alt) o 2 (alt) per la millora de les condicions meteorològiques.

Des de les 08.00 hores d'aquest diumenge els Agents Rurals han tancat els accessos al Cap de Creus i a l'Albera i han establert vigilància. També els Bombers de la Generalitat han reforçat efectius en previsió de si calgués actuar a la zona. De fet, hi ha hagut un incendi forestal a Mont-ras (Baix Empordà) que ha obligat a mobilitzar més d'un centenar d'efectius del cos i a confinar unes 250 persones.