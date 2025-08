Ponç Feliu: "Volem que els nens i les nenes se sentin del cap de Creus i dels Aiguamolls de l'Empordà"

Com porta la compaginació de dos parcs naturals com són els de Cap de Creus i dels Aiguamolls de l’Empordà?

Treballant molt, perquè tot això porta molta feina. Ho faig amb molta il·lusió, moltes ganes i intento tirar-ho endavant de la millor manera. Són parcs que requereixen molta dedicació, amb uns tècnics molt bons i amb molts reptes al davant. El cap de Creus té projectes de futur molt importants, com l’adequació de la finca de Mas Ventós, tota l’ordenació de la punta del cap de Creus amb un centre d’informació a S’Alqueria. La Generalitat aviat comprarà uns terrenys i, en els pròxims anys, s’hi podrà treballar. Des d’allà, la gent podrà passejar pel cap de Creus. També farem la remodelació del camí vell del Far, que és paral·lel a la línia de la costa. Als Aiguamolls, tenim problemes per garantir l’aigua necessària que nodreix les zones humides, però, també, un projecte amb les escoles, lligams amb el territori i amb els càmpings. Són parcs que requereixen molta dedicació.

Ha pogut lligar fórmules entre els dos parcs?

Sí, però diria que està molt desvinculada la gestió d’un parc i de l’altre. Sí que són de la mateixa comarca, ambdós parcs naturals, però les necessitats, els hàbitats i el personal de cada parc és diferent, si bé alguns tècnics són compartits, això sí. Però són parcs que tenen projectes molt diferents. Intento cada dia passar pels dos parcs, matins a un i tardes a l’altre, anant alternant.

Com ja recorda sovint, de jove ja venia a l’Empordà per participar en campanyes de medi ambient...

Des de sempre, sí. Podria dir que soc fill dels Aiguamolls, a escala emocional, de coneixement, passional, des que tenia onze o dotze anys, quan vaig venir als campaments dels Aiguamolls, que es feien a l’Armentera en aquell moment. Des de llavors, no me n’he desvinculat mai. Hi he treballat, hi he fet de monitor i moltes activitats de lleure. Sempre que he pogut he mirat de venir cap als Aiguamolls i al cap de Creus, també.

Ha canviat alguna cosa des de llavors?

Sí, han canviat moltes coses. Diria que el parc està consolidat. Al començament, des del territori, es veia amb certa preocupació per com esdevindria aquest parc. Ha canviat molt el règim de pluges, ja que abans hi havia més disponibilitat d’aigua i ara n’hi ha molta menys. Ha canviat, també, el perfil de la gent que hi ve. Ara hi ha més turisme i abans n’hi havia menys. Fins i tot la fauna ha canviat. Hi ha alguna espècie que s’ha extingit i d’altres que han tornat. L’ànec roncaire, que era el símbol dels Aiguamolls, que abans hi criava, ara no hi és present. O el bitó. Però, també, n’han arribat de noves, com cigonyes, llúdrigues, xibecs, etc.

Quines són les altres mancances que té ara el parc?

Ara, la principal preocupació seria la reserva dels Estanys, que és la zona de Vilaüt, de l’estany de Palau, al nord del parc, que és d’aigua dolça. Ho dic sobretot per la falta d’aigua. Fa cinc anys que estem sense aigua, tres de molts secs i dos amb pluviometria més normalitzada, però insuficient per tornar a la situació anterior. Hi ha una sequera crònica i la inèrcia de pluges és dolenta.

I tenen una altra patata calenta a sobre de la taula. Fa vint anys de l’enderroc de l’edifici del Fluvià nàutic. Què suposa això encara?

De fet, la parcel·la en qüestió és a fora del parc, però és evident que això condiciona tot l’entorn de la Gola del Fluvià. És un espai sobre el qual el secretari de Transició Ecològica de la Generalitat i president de la Junta Rectora del parc, Jordi Sargatal, va anar a parlar amb Hugo Moran, el secretari d’Estat de Medi Ambient, i li va dir que l’Estat té voluntat de solucionar-ho. Aquest espai forma part d’un punt neuràlgic del parc dels Aiguamolls i s’haurà d’esperar a resoldre la situació administrativa per després començar la seva renaturalització.

Dies enrere, a Sant Pere Pescador, hi parlava d’acostar el parc als municipis que en formen part...

La idea és que la gent se senti seu el parc, que el territori se senti part del parc i se’n senti orgullosa. Gestionar un parc natural d’esquena al territori és impossible i, anant de bracet, es multipliquen els resultats. Volem que els nens i les nenes dels municipis del parc se sentin dels Aiguamolls. Això és el que hem fet al cap de Creus i ha funcionat molt bé.

També va anunciar reunions amb els càmpings de dins del parc. Han començat?

Sí, ja n’estem fent. La realitat és que tenim una comarca turística. I hem d’intentar que el turisme que ve aquí sàpiga quin destí té i sigui conscient que va a un territori que té parcs naturals molt valuosos. Per tant, que quan ve aquí no busqui només la platja i el sol, sinó que cerqui els parcs i sàpiga que es pot integrar aquí. El turisme és una font de riquesa per a la comarca, però, també, és una font de conservació. Per això volem tirar endavant una Carta Europea per un Turisme Sostenible (CEPS), que ja tenim al cap de Creus. Que les empreses del territori s’impliquin en la conservació.

Quina resposta reben dels càmpings?

És una resposta positiva. Hem creat la Comissió del Litoral, que posa de comú acord sobre com gestionar les platges. Hem explicat això als càmpings i han estat molt receptius. Els càmpings són conscients que estan envoltats de parcs i està bé que estiguin d’acord amb nosaltres i gestionin aquest entorn. Hem signat un protocol de gestió de platges amb els ajuntaments de Sant Pere i Castelló d’Empúries i amb tots els càmpings.

I aquest estiu hi ha queixes per la platja de Can Comes...

Això ho hem d’explicar bé. El que hem fet ha estat tancar un tram de la platja d’1,9 km, que és ben bé la façana de reserva integral. A Catalunya, hi ha altres llocs que ho fan, això, com al delta de l’Ebre, on hi ha molts quilòmetres de platja tancats o al delta del Llobregat. Es fa perquè, si no hi ha tranquil·litat, les espècies que estan molt amenaçades, com la gavina corsa, el xatrac menut, el corriol camanegre o la tortuga en el futur, puguin trobar el lloc per a reproduir-se. Si la fauna s’espanta per la presència humana, no es posarà a criar. La gent podrà continuar anant a la platja de Can Comes pel camí de sempre, com fins ara, però, quan hi arribi, podrà anar al nord, mentre que, cap al sud, trobarà un tram tancat de forma permanent.

Ha arribat l’ibis ermità a la Torre Mornau. Això pot ser un atractiu turístic més?

L’ibis va estar al límit de la seva conservació a escala mundial i, ara, s’està començant a recuperar. És una espècie paraigua, com va passar amb la llúdriga als rius, anys enrere. Fins i tot les companyies elèctriques han fet correccions a les línies per evitar que s’electrocutin. Serà un recurs més per al territori.

Per cert, el trasllat de la seu del Parc de Cap de Creus a Vilajuïga ha donat bons resultats?

Justament, ara fa dos anys, l’agost del 2023. Sant Pere de Rodes era un lloc emblemàtic, preciós i meravellós per anar-hi, però, per al dia a dia d’un parc és complicat per a la seva gestió, perquè no ho fa gaire operatiu per pujar i baixar cada dia els treballadors del parc o les persones que hi venen a fer reunions o informar-se d’on anar per a visitar el parc. I és un punt on la gent s’havia de desplaçar expressament per a obtenir informació, mentre que Vilajuïga és un lloc molt més agraït per la gent que ens visita i, a més, té el tren al costat.

I aporta més visitants?

Molta gent anava a Sant Pere de Rodes per anar a visitar el monestir i entrava a la seu del parc aprofitant això. S’estima que els visitants anuals al cap de Creus són 550.000. Justament, aquest any estem fent un estudi per saber el nombre real de visitants que tenim.

El canvi climàtic ha suposat un revés, també?

Sí, als Aiguamolls hi ha afectat la baixada de la pluviometria. Al cap de Creus, s’hi ha incrementat el risc d’incendis, el règim de vents i la temperatura de l’aigua del mar, que ha afectat els ecosistemes marins.