The Montjoy's Pen: la ploma inspirada en una cala de l'Empordà que va escriure història

Coneguda pel seu paisatge encisador i per ser el bressol del mític restaurant El Bulli de Roses, cala Montjoi també va inspirar una de les plomes estilogràfiques més elegants i refinades de la història catalana: The Montjoy’s Pen. Aquesta emblemàtica cala va donar nom a una marca pionera, fabricada a Barcelona entre els anys trenta i quaranta, que avui és considerada una peça de col·leccionisme i patrimoni. Josep Llorach, enginyer industrial i soci fundador i primer president de l’Associació Estilogràfica de Barcelona, explica que l’industrial Eladi Escofet Palau, impulsor de la marca, era "un home amb gust i creativitat, un industrial que va saber aprofitar el mercat emergent de les plomes estilogràfiques a principis del segle XX". Segons Llorach, la seva mare, la vídua Palau, ja havia establert una empresa abans que ell n’assumís la direcció, assegurant-ne així la continuïtat i el creixement.

Escofet va establir el seu taller a Barcelona, primer al carrer Wad-Ras (actual Doctor Trueta), i posteriorment va obrir punts als carrers Consell de Cent i Bruc. "Es creu que comprava molts dels materials a l’estranger i els acabava a Barcelona", explica Llorach. "Això li permetia oferir plomes de gran qualitat en un moment en què la majoria eren importades. Aquest procés artesanal assegurava una excel·lent combinació entre materials i disseny".

Un anunci de l'època. / Empordà

La família Escofet estiuejava sovint a la Costa Brava i coneixia bé cala Montjoi. El nom de la marca, Montjoy’s Pen, no és casual: "És un anglicisme de la cala Montjoi", explica Josep Llorach. "Va ser una decisió estratègica per donar-li un aire internacional i aprofitar el prestigi que tenien les marques angleses i americanes de l’època". Aquesta elecció de nom va permetre a la marca posicionar-se dins del segment de productes de luxe, en un mercat cada cop més competitiu.

La tercera marca d’estilogràfiques més antiga d’Espanya

La Montjoy’s Pen va arribar a ser la tercera marca d’estilogràfiques més antiga d’Espanya. Es van arribar a fabricar 33 models diferents, en tres mides, adaptades a diferents perfils d’usuari. La més petita, pensada especialment per a dones —i sovint sense clip— va ser la més produïda i també la que més exemplars ha deixat com a llegat. Les Montjoy’s Pen es fabricaven principalment amb materials nobles com el cel·luloide, sovint combinats amb marbre, pedres semiprecioses, esmalts i xapats de plata o d’or. Aquesta combinació no només garantien una escriptura suau i duradora, sinó que també convertien cada peça en un petit objecte d’art. "Les plomes estaven fetes amb una cura extrema pels detalls", destaca Josep Llorach. "La gent deia que eren les més boniques del moment, no només per la seva funcionalitat sinó també pel seu atractiu estètic".

Un altre cartell promocional de la marca. / Empordà

La producció es va mantenir fins a finals dels anys quaranta, però el negoci va començar a declinar a causa dels efectes de la Guerra Civil i la irrupció de productes estrangers més econòmics. Tot i que després de la guerra encara hi havia al mercat més d’un centenar de marques, la pèrdua progressiva de l’hàbit d’escriure amb ploma va acabar condemnant la Montjoy’s Pen, que va desaparèixer cap a mitjans dels anys cinquanta.

Tot i la seva vàlua històrica i artística, el llegat de Montjoy’s Pen no és difícil de trobar. Tanmateix, hi ha peces singulars que n’han preservat la memòria. Un exemple destacat és el cartell promocional creat als anys trenta per la fotògrafa austríaca Margaret Michaelis, avui conservat al Museu Nacional d’Austràlia. Michaelis, refugiada a Barcelona fugint del nazisme, va col·laborar amb la marca en un moment d’efervescència creativa. Llorach afegeix que "malgrat que les Montjoy’s Pen són considerades entre les més belles produïdes a l’estat, avui dia no són gaire valorades fora d’Espanya. Els preus oscil·len per la mida petita els 100 euros; al voltant dels 150 euros les mitjanes i la mida més gran pot arribar als 300 euros". Les persones que tinguin curiositat per veure una Montjoy’s pen de prop, poden visitar la Fira estilogràfica de Barcelona o Madrid i si estan a l’Alt Empordà poden visitar la cala i apropar-se a Figueres, per exemple, a la llibreria DIN-4, situada al carrer Peralada, on en conserven un exemplar per mostrar la singularitat i atractiu d’aquesta peça.