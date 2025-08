Tanquen els accessos al cap de Creus i a l'Albera aquest diumenge per risc d'incendi

El Govern ha anunciat el tancament dels accessos al Parc Natural del Cap de Creus i al massís de l'Albera aquest diumenge per perill extrem d'incendi. Protecció Civil ha posat en fase d'alerta el pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) i els Agents Rurals han activat el nivell 4 del pla alfa per risc de foc forestal en una vintena de municipis de l'Alt Empordà.

Es tracta d'Agullana, Cadaqués, Cantallops, Capmany, Colera, el Port de la Selva, Espolla, Garriguella, la Jonquera, la Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou, Rabós, Roses, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga i Vilamaniscle. Vint-i-dos municipis catalans de cinc comarques diferents també estaran en nivell 3 del pla alfa per risc molt alt.

Els Agents Rurals s'encarregaran del tancament d'aquests dos espais naturals des de les 08.00 hores d'aquest diumenge i hi establiran controls d'accés. El cos ha fet una crida a la ciutadania per extremar les precaucions davant de l'elevat perill d'incendi i ha demanat evitar activitats de risc al medi natural. També recomana esquivar zones forestals, especialment en les hores de més insolació, i recorda que arribar al nivell 3 del pla alfa suposa la prohibició i de fer activitats a menys de 500 metres d'un terreny forestal.