Salut canviarà la gestió de les urgències de l'Alt Empordà: "El model actual no es pot garantir amb condicions dignes"

La gestió de les urgències sanitàries a l'Alt Empordà canviarà a partir de l'octubre per tal de millorar després de les queixes reiterades per part dels treballadors des de fa anys.

L'origen de la problemàtica es remunta el 1999, quan es va impulsar el model de concentració de l’atenció urgent a l’hospital de Figueres. Uns anys més tard, al 2009, va néixer el Punt d’Atenció Continuada de Figueres (PAC), ubicat a les urgències de l’hospital de Figueres, i emmarcat en un conveni entre l’Institut Català de la Salut (ICS), Albera Salut i Fundació Salut Empordà (FSE) per realitzar l’assistència amb professionals de les tres entitats. Des d’aleshores, s’han signat tres addendes (2011, 2016 i 2023) que han comportat canvis organitzatius del PAC, el qual des del 2023 només implica ICS i FSE, entitat sense ànim de lucre que pertany al SISCAT.

Segons fonts de la Regió Sanitària de Girona, després d’escoltar les peticions dels professionals i d’analitzar les diferents opcions en relació a canviar l’organització interna del dispositiu, enguany, les dues entitats proveïdores han sol·licitat de mutu acord, l’extinció del conveni, que ha comptat amb l’acord de la Regió Sanitària Girona del Servei Català de la Salut. Aquest fet, comporta que l’ICS es desvinculi del PAC Figueres, i que l’hospital de Figueres assumeixi en exclusiva l’activitat del dispositiu, així com de la resta d’urgències que li arribin. És a dir, tot i que el servei es mantindrà a l'hospital, estarà gestionat pels propis professionals del centre i, d'aquesta manera, s'evitarà que professionals de l'atenció primària s'hagin de desplaçar a l'hospital per atendre aquestes urgències de baixa complexitat.

Des de la Regió Sanitària Girona, juntament amb les entitats implicades, s’està treballant en l’adaptació del PAC a la nova organització, amb l’objectiu de posar-lo en marxa a partir del mes d’octubre. Segons apunten des de la regió, en tant que canvi organitzatiu intern no hi haurà cap afectació als usuaris. Aquesta nova reordenació pretén atendre les necessitats dels ciutadans que presenten patologia de baixa complexitat d’una manera més òptima i eficient.

Mateix model que a la Garrotxa

Així, el model que hi haurà al PAC Figueres, serà el mateix que hi ha a la Garrotxa, on l’activitat d’atenció continuada de baixa complexitat de 20 a 8h, en caps de setmana i festius es fa des de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, exclusivament amb professionals del servei d’Urgències de l’Hospital. Aquest model s’ha demostrat efectiu, resolutiu i garant de la continuïtat assistencial.

El Punt d’Atenció Continuada de Figueres dona atenció a les urgències de baixa complexitat de les àrees bàsiques de salut de Figueres, Peralada, Bàscara i Vilafant, en horari nocturn (de 20 a 8h), caps de setmana i festius. Els CAP de Peralada i Bàscara també estan oberts els caps de setmana i festius de les 8 a les 20 h.

Reacció sindical

La mesura s'ha valorat positivament des del sindicat Metges de Catalunya, ja que consideren que el model actual "no es pot garantir amb condicions dignes i sostenibles". Lamenten "problemes organitzatius, de sobrecàrrega dels professionals i de males condicions laborals" al llarg d'aquests anys i van anar augmentant i empitjorant fins al punt que l’any 2016 els treballadors de l’Equip d'Atenció Primària de Figueres van recollir signatures per demanar que el PAC s’ubiqués fora de l’hospital de Figueres. Davant l'espera i la inacció, aquest mateix any 2025, els professionals del PAC han signat un nou manifest en què denuncien la situació que viuen pel fet de trobar-se dins de l’hospital. La "dependència indirecta i la manca de coordinació" entre els dos serveis són els principals problemes que esgrimeix el personal del PAC.

Per tot això, el sindicat celebra que "finalment s’hagi posat fi a una situació insostenible i que la Regió Sanitària de Girona hagi pres una decisió". "Des de MC, seguirem defensant la dignitat professional i assistencial perquè l’atenció sanitària, tant de la població gironina com del conjunt dels ciutadans del país, sigui sostenible i de qualitat", conclouen.

Subscriu-te per seguir llegint