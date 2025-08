Garriguella posa franges de protecció d’incendis al nucli urbà

L’Ajuntament de Garriguella ha executat, per primera vegada, l’obertura de franges perimetrals de protecció contra incendis al voltant del nucli urbà, una actuació clau per a millorar la seguretat del poble davant el risc d’incendis forestals, especialment en un territori històricament molt castigat pel foc.

Aquesta actuació s’ha dut a terme gràcies a una subvenció concedida pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, en el marc dels ajuts destinats al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població. El cost total ha estat de 20.968,33 euros, dels quals 15.876,86 euros han estat finançats a través d’aquest ajut.

Les franges perimetrals són espais de baixa càrrega de combustible vegetal que es creen al voltant de zones habitades per tal de reduir la intensitat i propagació dels incendis forestals, i per facilitar les tasques d’extinció en cas de foc. "En un entorn com el de Garriguella, envoltat de masses forestals i amb un elevat risc d’incendi durant els mesos d’estiu, aquesta intervenció suposa un pas molt important per protegir les persones, els habitatges i el patrimoni natural del municipi", expliquen des de l’Ajuntament.

Amb aquesta acció, Garriguella fa un pas endavant en la prevenció i en la gestió responsable del territori, amb una mirada a llarg termini que posa al centre la seguretat i la resiliència davant els efectes del canvi climàtic. L’Ajuntament garriguellenc afirma que continuarà treballant amb l’objectiu d’implementar mesures que contribueixin a fer del municipi un espai més segur, sostenible i preparat per afrontar els reptes del futur.