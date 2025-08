Portbou licita el nou contracte del servei d’aigua potable i clavegueram per més de 8,3 milions d’euros

Portbou ha iniciat el procés de licitació per adjudicar un nou contracte del servei d’aigua potable i clavegueram, després que el ple municipal aprovés l’expedient corresponent el passat 15 de juliol. Segons fonts municipals, el contracte actual es troba caducat des de l’any 2016.

El nou contracte té un valor de 8.392.123,30 euros, sent "el major contracte de la història de l’Ajuntament de Portbou", segons el consistori. L’objectiu és que el nou servei entri en funcionament abans que acabi l’any, si no hi ha cap contratemps.

Principals novetats

Entre les principals novetats del servei, destaca la inclusió de l’atenció presencial per part de l’empresa adjudicatària a les dependències municipals, així com la instauració de tarifes socials i industrials per adequar els preus a les necessitats dels diferents col·lectius.

Una altra de les novetats importants és la integració, per primera vegada, del servei de gestió del clavegueram dins del contracte. Es tracta, segons el consistori, "un servei d’obligat compliment pels municipis i que fins a l’actualitat l’Ajuntament de Portbou no prestava a la ciutadania".

El contracte tindrà una durada de vint anys, no prorrogables, i inclou un pla d’inversions valorat en gairebé dos milions d’euros. Aquestes inversions contemplen actuacions com la renovació de trams de la xarxa de clavegueram i la millora de la xarxa d’aigua al llarg del traçat de l'N-260 al seu pas pel municipi.

Val a dir que l'aprovació de l’expedient de contractació del nou servei va comptar amb el suport de l’equip de govern socialista i de la regidora d’Ara Portbou, Natàlia Torres.