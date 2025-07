VÍDEO | Un senglar es remulla a la platja de la Farella de Llançà

Un porc senglar va sorprendre dimecres als banyistes que es trobaven a la concorreguda platja de la Farella de Llançà. L'animal, surt de l'aigua i atabalat per la gent que atapeïa la sorra corria entre tovalloles. La platja està situada davant d'una pineda.

L'alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, constata que pot semblar una cosa simpàtica però que en realitat un "animal salvatge, espantat, enmig de tanta gent, déu me'n guard d'haver fet mal algú". Constata que a la platja no és un lloc on vagin habitualment i que si han tingut problemes amb aquests animals ha estat de forma puntual. Si que han aparegut en ocasions buscant menjar allà on hi ha contenidors. I des de l'Ajuntament es demana que no se'ls doni menjar. Escarpanter ha explicat que després de l'episodi a la platja s'ha donat avís als agents rurals i a la colla senglanera perquè facin vigilància perquè són animals salvatges i són incontrolables.

No és la primera vegada que les platges d'aquest sector de la Costa Brava es troben amb senglars que solen baixar de les muntanyes o espais arbrats buscant menjar i acaben a les platges. S'han pogut veure en punts com algunes platges de Cadaqués.