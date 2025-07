Proposen activitats als museus amb els drets humans com a eix central

La Coordinadora d’ONG Solidàries impulsa el projecte #3OxaTU per generar sinergies entre estudiants d’integració social, entitats socials i museus de les comarques gironines, amb l’objectiu de promoure projectes educatius accessibles i amb els drets humans com a fil conductor.

En l’edició d’enguany, una seixantena d’alumnes d’integració social dels Institut Ramon Muntaner de Figueres, Institut Vallvera de Salt, Institut Montsacopa d’Olot han estat treballant durant aquest curs per fer propostes educatives a diferents museus, amb l’objectiu d’incorporar la perspectiva de drets humans en la seva oferta d’activitats o en les seves visites. El projecte #30xatu 2024-2025 ha conclòs amb una trobada amb tots els agents implicats a la seu del MAC Girona, on es van donar a conèixer totes les propostes.

L’accés de tots els col·lectius

A partir d’una formació impartida per la Coordinadora d’ONG Solidàries, l’alumnat participant va analitzar en profunditat un museu del seu entorn proper. L’anàlisi els va permetre identificar aspectes que no afavorien l’accessibilitat a diferents col·lectius vulnerables, així com identificar temàtiques o espais amb relats mancats de perspectiva de drets humans.

De tot aquest procés productiu en van resultar quatre activitats dirigides al Museu d’Arqueologia de Girona, que aborden temes com la sobirania alimentària al llarg de la història, els drets humans segons les classes socials a l’època antiga, el feminisme i el racisme. Aquestes activitats, ideades per l’alumnat de l’INS Vallvera, s’han implementat com a prova pilot amb grups de Càritas Girona. Un cop revisades, han passat a formar part del catàleg d’activitats educatives del museu.

Scape Room al MAC Empúries

Pel que fa al MAC Empúries, gràcies a l’alumnat de l’INS Ramon Muntaner, el museu ha incorporat un escape room adreçat a joves, que faran recorreguts diferents seguint diversos personatges de l’època antiga que vivien a Empòrium. Diferències de classes, de privilegis, d’oportunitats són aspectes que afloren i que visibilitzen que les desigualtats socials tenen l’origen en civilitzacions molt antigues.

Finalment, els Museus de la Garrotxa i de Can Trinxeria d’Olot incorporaran dos dossiers i diferents propostes d’activitats per tal d’apropar el museu a infants i joves amb trastorn d’espectre autista, i així garantir una visita atractiva i dinàmica per aquest col·lectiu. L’alumnat de l’INS Ramon Muntaner va poder fer la prova pilot dels materials amb joves de l’aula d’acollida de l’Escola Petit Plançó.