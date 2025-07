Iaeden-Salvem l'Empordà insta a revisar d'aquí quatre anys el pla de regulació de l'àmbit marítim de cap de Creus

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava aquest dimecres l’ordre d’aprovació del Pla rector d’ús i Gestió del Cap de Creus, el PRUG, en el qual es treballava des de fa anys. Iaeden-Salvem l'Empordà, alerta, però, que malgrat l'esforç i que suposa un pas important, el document és "de mínims" per la por dels càrrecs polítics davant els sectors econòmics que fan un ús sobre l'àmbit marí. L'entitat aposta perquè d'aquí a quatre anys quan calgui revisar-lo se sigui més ambició. Consideren insuficient la vigilància i les sancions i obren la porta a mesures més contundents per a la protecció com la nàutica sense motor o la prohibició de motos nàutiques a tot el parc.

"Reconeixem l’enorme esforç de gestió realitzat i la bona voluntat manifestada en tot moment per part dels tècnics responsables de la tramitació del PRUG del Cap de Creus, així com per part del director del parc", diu l'entitat. Però, considera que el document que s’ha acabat aprovant no deixa de ser un document de mínims, "fent-nos perdre l’oportunitat de fer de Cap de Creus un espai exemplar i d’excel·lència pel que fa a la gestió de la seva part marina". Ha estat fruit, creuen, "de la por mostrada pels càrrecs polítics pertinents davant d’aquells sectors disposats a no renunciar a tot un seguit de privilegis econòmics o d’ús sobre l’àmbit marí del parc". I apunten que ho agreuja l’escassa confiança demostrada en les propostes presentades per part dels sectors científic i conservacionista.

Manca un programa de vigilància prou explícit

Per tant, creuen que no ofereix prou garanties per la seva correcta implementació, en la mesura que no desplega un programa de vigilància prou explícit, ni se suporta en unes normes sancionadores prou dissuasives. També que evita qualsevol referència als compromisos contrets per a la descarbonització de la nostra mobilitat destinats a mitigar els efectes del canvi climàtic; i que aborda amb "no massa audàcia" el repte de lluita contra la pèrdua de biodiversitat que clama per la protecció del 30% dels ecosistemes marins (COP15- Montreal i COP16-Cali).

En concret, i per tal d’acostar-se a cert grau d’excel·lència i exemplaritat, detallen aspectes que creuen hauria d'haver inclòs:

El foment explícit de la navegació amb embarcacions no motoritzades, silencioses i tan petites com ho permetin els límits de la seguretat

La prohibició de les motos nàutiques en tota l’extensió del parc (amb les excepcions de la prestació de serveis públics de salvament marítim i altres emergències)

La declaració de les 3 Reserves Naturals Parcials com a zones sense cap classe de pesca (tanmateix, i com mesura d’adaptació, es podria autoritzar la continuïtat de la pesca professional artesanal dins d’alguna d’aquestes RNP durant els 4 anys de vigència d’aquest primer PRUG)

L’obligació que la pe sca amb canya practicada fora de les RNP fos exclusivament en la modalitat de “pesca sense mort” (amb l’horitzó d’una prohibició definitiva)

La prohibició de la caça submarina en tota l’extensió del Parc de Cap de Creus

Un pla de limitació a la capacitat de càrrega per al fondeig d’embarcacions recreatives, així com determinar el nombre màxim d’embarcacions, d’escafandristes i d’immersions en cada zona

Un programa detallat d’objectius de vigilància que, a més a més, concreti els mecanismes de coordinació entre els òrgans de gestió i els cossos policials encarregats de dur a terme les tasques de vigilància.

Certs principis d’eficàcia i d’eficiència que evitin la burocratització injustificada dels tràmits administratius, així com les normatives massa complexes que dificultin l’efectivitat de les tasques de vigilància per part dels cossos policials.

Segons hi consta en el document, aquest PRUG s’hauria de revisar, modificar i actualitzar quatre anys després de la seva aprovació. Per l'entitat apunten que serà una nova oportunitat per impulsar aquest parc cap a l’excel·lència i l’exemplaritat.