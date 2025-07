Surt a informació pública la divisió de l'aqüífer del Fluvià Muga per millorar la gestió de l'aigua en cas de sequera

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha sotmès a informació pública la revisió del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES), que ha de servir per dividir en dos la unitat d'explotació de l'aqüífer del Fluvià Muga, que comprèn 22 municipis de l'Alt Empordà. Fins ara, s'agafava només una dada única per tot l'aqüífer, però s'ha comprovat que presenta comportaments diferents en la seva recàrrega. Es tracta d'una de les reivindicacions que tenien els pagesos del Fluvià, que havien de seguir les mateixes restriccions, malgrat que la situació a l'aqüífer del Fluvià era millor que la Muga. Aquest dijous comença el termini per presentar al·legacions i observacions al nou PES, i finalitzarà el 2 de setembre.

El Pla Especial d'actuació en situació d’alerta i eventual Sequera (PES) passarà a tenir dinou unitats d'explotació, en comptes de les divuit existents fins ara. El motiu és que l'aqüífer Fluvià Muga, a l'Alt Empordà, s'ha dividit en dues parts. D'una banda, la Muga, que es regeix pel punt de control d'aigua subterrània de Peralada i, d'altra banda, el Fluvià, regida pel punt de control de Ventalló, tal com reclamaven els pagesos.

Des de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) han exposat que, fins ara, aquest aqüífer es regia per l'indicador piezomètric situat entorn de Peralada, i s'agafava aquesta dada com a única referència, ja que és una massa d'aigua única i amb un comportament homogeni. No obstant això, durant l'última sequera s'ha comprovat que presenta comportaments diferents en la seva recàrrega. Per això, ara hi haurà dues unitats.

L'ACA ha sotmès a informació pública la revisió del PES aquest dijous, i hi ha temps fins al 2 de setembre (23 dies hàbils) per presentar-hi al·legacions.

L'aqüífer Fluvià Muga comprèn una totalitat de 22 municipis de l'Alt Empordà. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat que el canvi permetrà "millorar la gestió global de l'aqüífer i que activitats com la pagesia notin menys els efectes de futures sequeres".