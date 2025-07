Frusten un nou intent d'ocupació a l'edifici Santo Domingo d'Empuriabrava

La Policia Local de Castelló d'Empúries, amb el suport dels Mossos d’Esquadra, va intervenir dimarts passat per un possible intent d’ocupació en un habitatge de l'edifici Santo Domingo del sector Muga d’Empuriabrava. L’actuació va finalitzar l'endemà amb la detenció de dues persones per un presumpte delicte de violació de domicili. Es tracte de dos homes de 46 i 27 anys.

Els fets es remunten dimarts a la tarda, quan el responsable de l’edifici va alertar d’una possible ocupació després que diversos veïns detectessin moviments sospitosos a l’interior d’un pis. Les patrulles desplaçades al lloc van constatar diversos indicis delictius.

En accedir a l’habitatge, no s’hi va trobar ningú, però sí una bossa amb eines per a possibles connexions il·legals i un telèfon mòbil que no pertanyia al titular. Amb el suport d’un serraller, es va procedir a canviar el pany per assegurar l’immoble.

Ocupes insistents

L’endemà, durant un punt estàtic de control policial al mateix sector, els efectius van observar novament la finestra del pis oberta. Els agents hi van accedir de nou i hi van trobar dues persones a l’interior, que van ser detingudes. Així doncs es va frustar l'ocupació i l’habitatge es va poder recuperar i assegurar.

Des de la Policia Local en un comunicat es destaca la importància de la col·laboració veïnal i la ràpida resposta dels cossos policials per evitar una nova ocupació il·legal. En aquest mateix edifici, la Policia Local ja hi ha intervingut en diverses ocasions per fets similars.

A més, tal com recollia l'EMPORDÀ fa unes setmanes, els veïns denuncien baralles constants i una presència habitual d’activitats delictives en aquest edifici del sector Muga, convertit en un focus de conflicte i inseguretat. Davant d’aquesta situació, la Policia Local ha intensificat la vigilància a la zona.