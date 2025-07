Darnius omple la plaça Major pel documental del suro

Darnius continua explotant el suro, tot i que ja no el transforma. Dissabte passat al vespre va tenir lloc, a la plaça Major darniuenca, l’estrena del documental històric Darnius, poble surer, idea original i guió del periodista Pau Llosa i Cufí, que ha recollit el testimoni de persones nascudes abans del 1950 que havien treballat a les fàbriques de suro del poble. La presentació va anar a càrrec de l’alcalde, Josep Madern, acompanyat de Pau Llosa i de l’equip multidisciplinari que ha fet possible aquest audiovisual, i del nombrós públic que va omplir la plaça Major —eren més de dues-centes persones.

L’audiovisual ha estat impulsat per l’Ajuntament de Darnius i ha rebut el suport del Departament de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Girona, a més d’organismes com el Museu del Suro de Catalunya i la Càtedra d’Estudis del Suro de la Universitat de Girona. La filmació compta amb diverses intervencions, entre d’altres, la de l’empresari Toni Gorgot, que destaca les qualitats del suro com a producte sostenible. A més, també s’entrevista l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, com a net i descendent d’industrials surers del municipi.

Josep Madern i Pau Llosa presenten el documental. / Josep Maria Dacosta

Tant Madern com Llosa van exposar als assistents a la presentació la voluntat que tenen de continuar explicant el llegat de la zona. "Espero que aquest documental es pugui visionar en altres municipis surers del país", manifestava Llosa.

Aquest mes d’agost, la capitalitat del suro de Darnius continuarà amb diades gastronòmiques, anomenades La cuina dels tapers. Al mes de setembre, obriran la tercera part del programa, que comptarà amb una exposició fotogràfica de Manutrillo, un sopar popular, una conferència a càrrec d’Albert Hereu, director de la Fundació Institut Català del Suro, la projecció de la pel·lícula Suro, una taula rodona sobre Els aglans, una riquesa oblidada, una conferència amb audiovisual de Pere Perxés sobre Història i històries del suro i de la seva manufactura a Darnius i una excursió de cloenda a Palafrugell amb visita al Museu del Suro, un dinar de germanor i una visita a la fàbrica de taps Trefinos.