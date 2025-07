La regulació del mercat dels diumenges a Roses enfronta Govern i Oposició en el plenari

La normativa europea que obliga tots els ajuntaments a regular els seus mercats municipals aquest 2025 està generant una forta polseguera a Roses, on cada diumenge se celebra una de les cites comercials amb més afluència del territori. Des de fa mesos, tal com va avançar l'EMPORDÀ mesos enrere, el Govern local estava treballant per a reduir-ne el nombre de parades i aconseguir un mercat "més sostenible", segons va anunciar el primer tinent d'alcalde i portaveu de Gent de Roses, Fèlix Llorens. El nou reglament que ha elaborat l'Àrea de Promoció Econòmica que dirigeix, ha optat per preparar un concurs que provocarà la renovació de les llicències i la reducció de les 163 que hi ha hagut fins ara, moltes de les quals tenen un llarg recorregut i d'altres han estat traspassades al llarg del temps. El regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens, ha afirmat des d'un primer moment que el canvi és per adaptar el mercat "als nous temps" i considera que el nou reglament permetrà tenir un mercat més accessible i sostenible, al mateix temps que es garanteix la venda de productes de proximitat.

Vots contraris

Des de l'oposició, diversos grups han aixecat la veu per a mostrar la seva posició contrària als plantejaments de l'àrea de Promoció Econòmica. SOM Roses, el grup que lidera l'exalcalde republicà Joan Plana, té clar que el concurs no és el camí: "Tots els ajuntaments del país s’han vist obligats a triar entre dues opcions: renovar les llicències existents o extingir-les i obrir un nou concurs públic. La gran majoria han optat per la renovació, per responsabilitat social i per protegir els llocs de treball de centenars de persones que fa dècades que viuen del mercat, moltes d’elles veïnes de la mateixa població. A Roses, però, el govern ha decidit no renovar les concessions i convocar un concurs, malgrat saber que no es poden establir mecanismes legals que garanteixin la continuïtat de les persones que ja hi treballen ni de les que són de Roses. A això s’hi afegeix la reducció del nombre de parades, fet que agreuja encara més el risc de deixar fora treballadors històrics i consolidats".

El grup de Lliures per Roses també rebutja "l'estratègia del Govern". Pere Gotanegra explica en un comunicat “tot i que tècnicament es podrien discutir diversos punts del reglament, el nostre desacord va molt més enllà del redactat concret. No compartim l’estratègia global que ha seguit el govern, especialment la decisió de no renovar les llicències existents i optar per un nou concurs públic, amb la consegüent reducció de parades”.

Des de Lliures per Roses, s’adverteix que "aquest canvi pot posar en risc llocs de treball consolidats i generar un impacte social directe sobre moltes famílies de Roses que faanys que treballen en el mercat". “Conec de primera mà l’esforç i la constància que hi ha darrere de moltes de les parades del mercat. Hi ha famílies que porten dècades aixecant-se cada diumenge de matinada per tirar endavant amb dignitat. Aquest no pot ser el premi”, ha afegit Gotanegra.

Les intencions municipals fa mesos que han posat en estat d'alerta al col·lectiu de marxants, que té diversos fronts oberts en altres muncipis pel mateix motiu. Darrere de les regulacions proposades també hi ha la voluntat dels ajuntaments d'eliminar un possible excés de parades d'un mateix productes o la presència d'articles de baixa qualitat. Els paradistes defensen la seva activitat tradicional i demanen la continuïtat de les llicències vigents.