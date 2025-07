Capmany acollirà la gran festa de les '50 veremes' de la DO Empordà

El pròxim 23 d'agost, Capmany reafirmarà el seu paper de capital del vi empordanès acollint la popular Festa de la Verema, enguany reconvertida en la de les 50 veremes de la DO Empordà amb motiu del mig segle de vida de la institució reguladora. La festa torna així al poble que té més cellers emparats amb el segell de la Denominació d'Origen i el primer que va crear una cooperativa vitivinícola a principi del segle XX. La Festa de la Verema va néixer el 1961. El seu primer escenari va ser el Castell de Peralada i va tenir com a impulsors el celler propietat de Miquel Mateu i les principals cooperatives vitivinícoles de l'Empordà, entre elles la del Parral de Capmany.

Satisfacció local

"Estem molt contents d'acollir aquesta festa, tot un símbol per a l'Empordà i una nova oportunitat per a mostrar el potencial i els atractius de Capmany", assenyala l'alcalde Joan Fuentes. Ell i el seu equip de Govern, han posat l'Ajuntament de Capmany a disposició dels organitzadors per a aconseguir un "acte commemoratiu que honori la rellevància de l'aniversari". El municipi, precisament, va inaugurar l'any passat l'espai Vi-Vent, el centre d'interpretació de la vinya i el vi de l'Empordà, amb el suport de la Diputació de Girona, la Generalitat i la DO. L'esdeveniment es farà a la tarda i comptarà, entre altres activitats, amb "tastos de vins locals en espais arquitectònics singulars", segons ha fet saber el Consell Regulador.

Les 50 veremes de la DO Empordà inclouran la tradicional premsada del primer most de l'any, amb la participació de les confraries del vi i agrupacions musicals i geganteres. Capmany ja havia acollit la Festa de la Verema en anteriors ocasions. La del 1987 va estar dedicada al Baix Empordà, quan encara no tenia cellers d'aquesta comarca adscrits. La del 2001 va tenir com a referent el paisatge de l'Albera amb l'escriptor Josep Valls com a pregoner. En ambdós casos, la DO encara portava el doble nom d'Empordà-Costa Brava.