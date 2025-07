Dos càmpings de l'Alt Empordà participen en un projecte per "estendre el turisme accessible"

El càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador i el Càmping Salatà de Roses participen en un projecte, juntament amb diferents allotjaments de l'Estat, amb l'objectiu de "fer pas endavant en el turisme accessible". Sota el nom "Campings For All, destinos accesibles para todos", la iniciativa vol posicionar l’Estat com a referent internacional en experiències turístiques inclusives i sostenibles.

El projecte compta amb la participació de 10 càmpings repartits per tot l’Estat. L’objectiu és oferir una oferta d’experiències turístiques accessibles per a tothom, potenciant la imatge de l’Estat espanyol com a destí de vacances inclusiu i sostenible, segons detallen els impulsors de la iniciativa.

A més, a banda de beneficis socials, el projecte també compta amb avantatges mediambientals, ja que, segons expliquen des del projecte, s’hi inclou la protecció del territori natural on s’ubiquen els càmpings, que "afavoreixen la integració paisatgística i eviten la degradació urbanística". També asseguren que els càmpings faciliten el contacte amb la natura, millorant la salut i el benestar dels usuaris.

Càmpings participants

El projecte inclou càmpings de Catalunya, Illes Balears, Astúries, Andalusia, Castella i Lleó, Múrcia, Euskadi, Comunitat Valenciana i Aragó. Entre els participants hi ha:

La Ballena Alegre (Sant Pere Pescador - Girona)

Càmping Salatà (Roses - Girona)

Camping Son Bou (Alaior - Menorca)

Camping La Regalina (Cadavedo - Astúries)

Camping Don Cactus (Carchuna - Granada)

Camping El Astral (Tordesillas - Valladolid)

Camping Caravaning Mar Menor (San Javier - Múrcia)

Gran Camping Zarautz (Zarautz - Euskadi)

Camping Ribamar (Alcossebre - Castelló)

Camping Lago Resort (Nuévalos - Saragossa)

Els càmpings del projecte "Campings For All, destinos accesibles para todos" / Campings For All

Els impulsors de la iniciativa destaquen que molts dels càmpings participants han estat reconeguts amb premis nacionals i internacionals per la seva aposta per la sostenibilitat ambiental, la digitalització, la qualitat del servei i la inclusió social.

Així, per exemple, La Ballena Alegre ha estat guardonat amb el premi Alimara a la sostenibilitat, i el 2022, com el càmping més sostenible d’Europa per l’associació ADAC. El Càmping Salatà exposen que "és pioner en digitalització" i col·labora des de fa anys amb entitats socials per a la inserció laboral de persones amb discapacitat.