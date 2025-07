La Xarxa de Suport Mutu de l'Alt Empordà fa una pausa després de cinc anys: "Quan manca l'ajuda institucional, la lluita és dura"

Després de cinc anys de suport actiu a famílies vulnerables a Figueres i comarca, la Xarxa de Suport Mutu atura temporalment la seva activitat exterior aquest estiu. Aquesta pausa respon a la necessitat de descansar i reorganitzar-se internament, però arriba en un context marcat pel desànim a causa del poc suport institucional i d’un discurs polític a Figueres creixent que vincula ocupacions i irregularitat administrativa amb delinqüència, estigmatitzant persones en situació de vulnerabilitat.

"Encara som necessaris"

La Xarxa de Suport Mutu de Figueres, nascuda durant la pandèmia de la Covid-19 com a resposta d’emergència a les necessitats de moltes famílies empordaneses, continua sent avui un recurs essencial per a unes 175 famílies que, tot i variar amb el temps, es mantenen dins d’una realitat de precarietat estructural. "Això és especialment evident en relació amb l’habitatge i l’oferta laboral, que està molt enfocada en el sector serveis i poc valorada", recalca Núria Ramos, representant de l’entitat.

Distribució d'aliments

Tot i que algunes persones han pogut regularitzar la seva situació administrativa o accedir a feines, el context no ha millorat prou. "Hi ha treballs que són molt mal pagats, problemes d’habitatge greus i molt poca xarxa de suport institucional. Seguim sent necessaris", afirmen. Aquest context ha provocat que la Xarxa s’hagi anat transformant al llarg dels anys. Més enllà de la distribució mensual d’aliments, roba i llibres, l’entitat ha apostat per crear espais de comunitat i suport mutu, promovent activitats diverses. No només volen cobrir necessitats bàsiques, sinó també generar vincles, autoestima i un sentit de pertinença.

La Xarxa Menuda

Ramos detalla que "en aquesta línia, el curs passat van començar a organitzar activitats lúdiques i culturals i activitats per a infants, sortides i trobades, que han tingut molt bona acollida, un cop al mes. També han inclòs classes de cuina i de castellà i català. A més, han impulsat La Xarxa Menuda, un projecte enfocat als més petits i les seves famílies, amb la voluntat de cuidar també el seu benestar emocional i educatiu".

Les activitats han estat dirigides a nens de 6 a 12 anys, "però ens demanen que adaptem les activitats per als adolescents de 12 anys en endavant. Sempre necessitem voluntaris", apunten.

Reptes actuals

Ramos assegura que arran que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimés el recurs contra la resolució favorable a l'Ajuntament de Figueres amb relació a la demanda col·lectiva interposada contra l'Ajuntament "per part dels ocupes desallotjats d'un bloc al carrer Ponent", el govern figuerenc va criticar l'entitat, fet que els ha desalentat: "no estavem en contra de l'allotjament en sí sino del fet de deixar al carrer aquest grup de persones que no haguessin tingut menjar ni una tenda de campanya on dormir sino hagués estat per les entitats". Ramos lamenta haver-se assabentat primer pels mitjans de comunicació amb una contundència poc habitual en els comunicats públics dels ajuntaments, on es carregava contra la Xarxa i els promotors de la demanda.

Per altra part Ramos fa balanç dels temes que més preocupen: "Sobretot el poc suport que reben les persones en situació de vulnerabilitat per part de l’Ajuntament de la ciutat. Veiem una tendència preocupant a promoure un discurs de la inseguretat que associa les ocupacions i les persones en situació administrativa irregular amb la delinqüència, com si pel sol fet d’estar en situació irregular fossin delinqüents. Aquesta associació ens fa por, perquè afecta les persones més vulnerables". També alerten que "les entitats com nosaltres, que no comptem amb suport institucional, la batalla per dignificar al màxim la vida d’aquestes persones és dura".