Snorkel per a joves: salut, natura i valors al Cap de Creus

Snorkel és una activitat que promou el contacte amb la natura, la conservació del medi ambient i la salut física. Els joves que s’hi dediquen poden experimentar un sentiment de llibertat i connexió amb el mar, a més de gaudir dels beneficis que proporciona l’activitat física. Amb aquest propòsit, els nois i noies que participen en el programa Estiu Jove, organitzat per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Roses, van gaudir la setmana passada d’una activitat molt especial: una sortida guiada de snorkel al Parc Natural del Cap de Creus. Aquesta proposta educativa i lúdica és possible gràcies al suport del Pla Educatiu d’Entorn, que continua apostant per activitats de lleure amb valors formatius.

L’activitat es va dur a terme entre dilluns i dijous passat per poder realitzar-la amb grups reduïts i garantir el bon desenvolupament de l’experiència. S’iniciava cada dia als volts de les 9 del matí des del port de Roses, amb la sortida en barca amb què navegaven fins a la zona sud del Cap de Creus, on cada grup realitzava la immersió guiada. La tornada a port es feia entre les 12 i les 13 hores.

Pla Educatiu d’Entorn

La regidora de Joventut de l’Ajuntament, Ester Navas, destaca el valor d’aquesta proposta: "Estem molt satisfets de poder oferir experiències com aquesta als i les joves del nostre municipi. La sortida de snorkel al Parc Natural del Cap de Creus ha estat molt més que una activitat lúdica i divertida: ha representat una oportunitat única per conèixer, gaudir i valorar el nostre entorn marí. Volem agrair especialment el suport del Pla Educatiu d’Entorn i de la seva regidora, Yanna Arjona. Gràcies a aquesta col·laboració, podem continuar impulsant propostes de qualitat que enriqueixen el creixement personal i social dels i les joves de Roses".

L’activitat s’ha dut a terme en un entorn marí protegit, amb la guia d’un instructor especialitzat. L’empresa organitzadora disposa de 21 punts d’immersió diferents i adapta cada sortida a les condicions meteorològiques, corrents marins i trànsit d’embarcacions per garantir la seguretat i qualitat de la immersió.

A més de ser una experiència divertida i diferent, ha permès fomentar el contacte directe amb el medi marí, donar a conèixer la biodiversitat submarina del parc natural i potenciar el respecte per l’entorn natural entre els i les joves. Per altra banda, es preveu que durant el mes d’agost també es dugui a terme una sortida amb vaixell per conèixer el litoral del Cap de Creus, igualment subvencionada pel Pla Educatiu d’Entorn.