Sant Miquel de Fluvià obre les portes a la medicina tibetana

El pròxim 1 d’agost, a les 18 hores, el Centre Cívic de Sant Miquel de Fluvià acollirà el taller Medicina Tibetana - Sowa Rigpa, una activitat gratuïta i vivencial que busca apropar al públic els fonaments d’un sistema mèdic mil·lenari que continua vigent per la seva visió integral de la salut.

La medicina tibetana, també coneguda com a Sowa Rigpa, és un sistema ancestral amb més de 4.000 anys d’història que entén la salut com l’harmonització entre cos, ment i energia. El taller oferirà una introducció pràctica i teòrica als seus pilars, des de com es realitza un diagnòstic tradicional tibetà —mitjançant l’observació, la presa del pols i l’entrevista— fins a les teràpies complementàries més utilitzades, com el massatge Kunye, la moxibustió o l’ús de ventoses.

Un dels eixos del taller serà la pràctica del Prana Nadi, un treball energètic orientat a desbloquejar canals i reconnectar amb el cos subtil, així com exercicis per explorar la connexió entre cos, veu i ment.

Els formadors d’aquesta proposta a Sant Miquel de Fluvià són la Dra. Lindsey Ryan i el Dr. Rodolfo Paz, dos professionals amb una trajectòria reconeguda en salut integrativa i enfocament holístic. Lindsey Ryan combina la seva formació científica amb una àmplia experiència en pràctiques energètiques i sistemes curatius orientals. És terapeuta i docent, destacant per la seva capacitat de fer accessibles conceptes complexos des d’una mirada empàtica i vivencial.

Per la seva part, Rodolfo Paz és expert en medicina tradicional i acupuntura, amb un enfocament que uneix ciència, espiritualitat i recerca interior. Treballa amb una visió terapèutica basada en la consciència corporal, el respecte pel pacient i el diàleg entre tradicions.

Experiència transformadora

Els dos professionals porten anys impartint tallers arreu del món i arriben a Sant Miquel de Fluvià amb la voluntat de compartir una experiència transformadora que connecti amb les necessitats actuals de benestar, però des d’un coneixement arrelat en la tradició.

El taller és gratuït i obert a tothom, independentment de l’edat o experiència prèvia. És una oportunitat per conèixer, practicar i integrar eines de salut i equilibri interior en un entorn proper i tranquil. Cal tenir en compte que els tractaments de la medicina tibetana estan dividits en quatre parts: diagnòstic/fàrmacs naturals, alimentació, comportament i teràpies externes. El diagnòstic incorpora tècniques com l’anàlisi del pols, l’orina, els ulls, així com l’estudi i modificació de les dietes/fàrmacs/comportament; tot això amb la finalitat d’avaluar i equilibrar els òrgans/corrents del cos/ment (Nyepas).

Les teràpies externes busquen prevenir malalties, equilibrar les funcions sistèmiques del cos i mantenir el balanç dels Nyepas segons la condició i constitució de cada individu; entre elles: Kunye (massatge terapèutic), moxibustió, hormes, ventoses, meditació i sanació energètica a través de pràctiques com els Prana Nadis. Les pràctiques de sanació tibetanes integren la saviesa ancestral amb la ciència moderna.