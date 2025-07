Ple polèmic a Llançà: un centenar de persones protesta contra l'aprovació del Pla Urbanístic de la Farella

Amb pancartes amb lemes com "Ni un pam més de ciment" o "Construir és destruir", més d’un centenar de persones van omplir aquest dilluns 28 de juliol la sala del Ple de l’Ajuntament de Llançà per protestar contra l’aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana de la Farella. El projecte preveu la construcció de 62 nous habitatges a l’última pineda arran de mar del municipi.

Tot i les al·legacions presentades per entitats ecologistes com la Iaeden-Salvem l’Empordà i SOS-Costa Brava, i una denúncia formal al consistori per reclamar una revisió i actualització del planejament urbanístic, el ple municipal va tirar endavant el Text Refós del Pla amb 6 vots a favor (Junts i PSC) i 5 en contra (APL i ERC). L’aprovació s’ha produït després del vistiplau de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona.

Els protestants a l'exterior de l'Ajuntament de Llançà. / Iaeden

Els veïns han expressat la seva indignació, assegurant que amb aquest projecte es destruirà bona part dels pins de la pineda per consolidar el sòl urbà, deixant tota la línia de mar de Llançà urbanitzada. A més, en aquest espai s’hi troben dues construccions que l’Ajuntament ha proposat catalogar com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

Des de la Iaeden-Salvem l’Empordà i el veïnat del municipi, s’ha manifestat el rebuig frontal a la decisió del govern municipal i s’ha assegurat que la defensa de la pineda de la Farella continuarà.