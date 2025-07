Intervenen uns 900 quilos d’haixix a Llers i Figueres en una operació contra una banda de traficants internacional

Llers i Figueres han estat escenari de dues importants actuacions d’una macrooperació antidroga que ha permès desarticular una organització internacional dedicada al tràfic d’haixix per carretera amb destinació a França i a la resta d'Europa. En total, es van intervenir 877 quilos d'haixix entre ambdues localitats: 637 quilos a Llers i 240 quilos a Figueres.

L’operació, batejada com a Sivarite i duta a terme de manera conjunta pel Servei de Vigilància Duanera i la Duana francesa, ha permès confiscar 2.480 quilos d’haixix arreu d’Espanya i França en diversos dispositius durant els darrers vuit mesos. També s’hi han intervingut marihuana, cocaïna i pastilles de clonazepam.

En total, hi ha hagut 10 detinguts -cinc ja són a presó-, inclosos els caps de l’organització, de nacionalitat romanesa i eslovaca, amb base d’operacions a Espanya. La xarxa transportava grans quantitats de droga per carretera mitjançant camions i furgonetes amb doble fons, que sovint anaven escortats per 'cotxes llançadora' encarregats d’advertir de possibles controls policials.

Interceptats a Figueres

La primera actuació a terres gironines es va produir el 2 de maig de 2025, quan els investigadors van detectar un enviament sortit d’una finca situada a Vinaròs (Castelló), on l’organització emmagatzemava la droga. La furgoneta de matrícula romanesa va ser aturada a Figueres i transportava 240 quilos d’haixix, 26,7 quilos de cabdells de marihuana i 2,2 quilos de cocaïna. Els dos ocupants, de nacionalitat romanesa, van ser detinguts en el mateix moment.

La droga requisada. / Vigilància Duanera

Camió a Llers

Dos mesos després, el 6 de juliol, una altra sortida de droga des de Castelló va ser detectada pels investigadors. En aquest cas, l’enviament es feia en camió, també amb un cotxe pilot com a mesura de protecció. El vehicle va ser aturat per funcionaris de Vigilància Duanera en un control establert a Llers. Després de descarregar completament el camió, es van descobrir 637 quilos d’haixix ocults entre la càrrega. El conductor, un ciutadà búlgar, també va ser detingut.

Haixix ocult entre oli d'oliva

La primera gran intervenció policial es remunta al 7 de novembre de 2024, a Mougins (França), on van localitzar 1.385 quilos de resina de cànnabis amagats en un camió procedent d’Espanya. Els dos conductors, de nacionalitat romanesa, van ser arrestats. També van trobar el magatzem principal de la xarxa a Vinaròs, una finca on es carregava la droga i residia un dels vigilants, un ciutadà eslovac, que posteriorment també seria detingut.

Un dels escorcolls contra la banda de tràfic de drogues. / Vigilància Duanera

El 3 de juny, es va produir una persecució policial que va començar prop de la frontera i es va estendre fins a territori francès, amb col·laboració directa amb la DNRED de Perpinyà. Els policies van interceptar 218 quilos d’haixix ocults en envasos d’oli d’oliva i van detenir un altre membre de la xarxa.

El 23 de juliol, va concloure l'operació amb la desarticulació de l’organització amb la detenció dels quatre presumptes caps: tres ciutadans romanesos i l’individu eslovac que vigilava la finca. Durant l’escorcoll final van intervenir 13,2 quilos de pastilles blanques sense identificar i una bossa amb 6.260 pastilles de clonazepam, fàrmac utilitzat sovint com a potenciador d’altres drogues, informen des de Vigilància Duanera.

Càrrecs i situació judicial

Els deu detinguts estan acusats de pertinença a organització criminal, contraban i delictes contra la salut pública. Cinc d’ells han ingressat a presó preventiva, mentre la investigació continua oberta sota la direcció del Jutjat d’Instrucció número 5 de Vinaròs. L’operatiu ha comptat amb la participació dels Grups de Reacció i Intervenció (GRI) i les unitats de Vigilància Duanera de Catalunya i València.