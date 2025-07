Eduard Martí, pagès de Sant Miquel de Fluvià: "Que les grans superfícies venguin producte ecològic ens perjudica"

A l’ombra de les dades globals, els petits productors del territori denuncien dificultats estructurals i un model de consum que no sempre els afavoreix. Eduard Martí, productor d’horta ecològica a Mas Galceran, de Sant Miquel de Fluvià, explica que tot i l’increment del consum d’aliments ecològics, les seves vendes no han crescut en la mateixa proporció. "El producte ecològic ha guanyat molt en visibilitat i consum, però no ho hem notat tant a nivell de les nostres vendes directes. El que ha passat és que moltes grans superfícies han incorporat aquests productes". Comenta que ara és molt més fàcil trobar aliments ecològics a qualsevol botiga gran, cosa que fa deu anys era impensable. "Això, lluny de beneficiar-nos, ens perjudica, perquè molts d’aquests productes venen de molt lluny i es venen a preus baixos fent malbé el mercat".

Martí assegura que van optar per aquest model de producció "no només per qüestions ambientals, sinó també per convicció personal". El seu projecte, situat en terres familiars, forma part de la Xarxa Pagesa, una estructura col·laborativa de set productors d’horta i un de ramaderia que treballen conjuntament per assolir la sobirania alimentària, oferint els seus productes d’una manera diferent, sense intermediaris ni especulació. "Compartim logística i fem venda conjunta. Venem tant a botigues, escoles i restaurants com a particulars, amb cistelles a domicili. Ens sembla una manera eficient i solidària de treballar", explica.

La crítica cap a les grans productores d’alimentació ecològica també és compartida per Jou Sabiote, coresponsable de la Granja Slou de Riudarenes juntament amb la Gemma Jaén, a una granja dedicada a la producció ecològica d’ous. "Quan l’ecològic era cosa de quatre hippies, ningú no en feia cas, però ara que hi ha demanda real, les grans empreses han entrat amb força, i els petits productors ho tenim molt difícil per aguantar el ritme". Sabiote lamenta que fins i tot amb els productes ecològics assequibles com l’ou troben dificultats de comercialització per l’entrada de grans operadors.

Eco no és sinònim de Km 0

Ambdós productors coincideixen en una reclamació clara: incorporar la proximitat com a criteri dins la certificació ecològica. "Sovint es posa l’etiqueta verda de ‘bio’ o ‘eco’ i es dona per fet que aquell producte també és de proximitat, de Km 0, però no és així. Pots trobar un alvocat ecològic que ve de Nova Zelanda i que té el mateix segell oficial que el meu carbassó collit aquest matí a casa", critica Eduard Martí.

Tots dos agricultors coincideixen en les dificultats estructurals del sector. El pagès de Mas Galceran denuncia la burocràcia i la manca d’adaptació de les subvencions al seu model de cultiu: "La Declaració Única Agrària (DUN) està pensada per monocultius, però no per a horta". La DUN és el sistema per declarar totes les dades de les explotacions agràries de manera obligatòria per part dels titulars al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. A través d’ell, es presenten les diferents sol·licituds d’ajuts i tràmits que poden o han de fer els titulars d’explotació. "Les subvencions que rebem, moltes vegades, les acabem gastant en pagar els mateixos tècnics que ens fan els tràmits", explica.

Pel que fa a la resistència davant el canvi climàtic, Martí reconeix que l’horta té un cert marge de resposta: "Si una pedregada et destrossa una collita, pots tornar a plantar l’endemà i, al cap de tres mesos, tornar a collir". Tot i això, alerta de la inestabilitat dels preus: "Produir un quilo de carbassó em costa el mateix si n’hi ha molt o poc al mercat, però el preu que ens paguen pot variar moltíssim".

Des de la Granja Slou, Jou Sabiote afegeix que "el preu és un fre importantíssim per a molts consumidors". L’ou és un producte més assequible que altres productes ecològics, però denuncia que, fins i tot així, "hi ha moltes famílies que no poden assumir el sobrecost que suposa".

El consum eco, a l’alça

Ahir es va presentar el 7è Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics. El baròmetre indica que un 88% de la població catalana coneix els aliments ecològics i un 47% en compra habitualment, sent els llegums i els ous els productes més consumits. Pel que fa a la freqüència de consum, el 6% dels enquestats consumeixen aliments ecològics a diari, el 27% de forma setmanal i un 20% mensualment. Les dades apunten a un interès creixent del consum ecològic respecte a anys anteriors.