Alerten que el final d'un contracte pot posar en risc la gestió dels Aiguamolls i del paratge de l'Albera

El sindicat IAC-CATAC ha alertat aquest dilluns que alguns parcs naturals i espais naturals protegits estan en risc de tancament a causa de la finalització del contracte de 38 tècnics i administratius a finals d'octubre, cosa que suposa entre el 30 i el 100% de la plantilla d'alguns parcs. Més de 200 professionals han signat un manifest que denuncia "la precarietat estructural, la sobrecàrrega de feina i la manca de voluntat política per garantir una gestió digna del patrimoni natural". Per això, reclamen “solucions excepcionals per evitar un col·lapse sense precedents”.

A Catalunya hi ha vint parcs naturals i espais protegits per l'excepcionalitat del patrimoni natural i la biodiversitat que alberguen. Són enclavaments molt diversos com ara l'Alt Pirineu, el Delta de l'Ebre, Montserrat o els Aiguamolls de l'Empordà. A partir de la tardor, tots ells veuran reduïda la seva plantilla laboral perquè acaba el contracte programa que ha permès, durant tres anys, tenir 38 treballadors més, la majoria d'ells compartits entre diversos parcs naturals.

Així, els equips tècnics i administratius dels Espais Naturals Protegits (ENP) i dels equips de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural (DGPAMN) de la Generalitat de Catalunya alerten d’una situació límit que pot desembocar en el tancament de diversos espais protegits si no es prenen mesures immediates. Uns 200 professionals han signat un manifest que denuncia la greu situació de precarietat laboral que afecta estructuralment els equips de gestió dels espais naturals. Aquesta situació s’agreujarà de manera crítica amb la finalització, el 29 d’octubre de 2025, del Programa temporal per al desplegament dels instruments de gestió de la Xarxa Natura 2000 a Catalunya (2022-2025), que actualment dona cobertura a 38 llocs de treball essencials.

Centre de Fauna dels Aiguamolls de l'Empordà. / Gencat

En alguns parcs, això pot suposar la pèrdua de més del 50% del personal. Al Paratge Natural d'Interès Nacional (PNIN) de l'Albera, a l'Alt Empordà, es perdran dos terços dels tècnics i tots els administratius (37,5% de la plantilla); al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, al Baix Empordà, es perdran el 83% dels tècnics; al Parc dels Aiguamolls de l'Empordà, es perdran dos terços dels tècnics i la meitat dels administratius, gairebé un terç de la plantilla; al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser es perdrien tots els tècnics i tots els administratius; al Parc Natural dels Ports es perdrien el 41% dels tècnics i el 14% dels administratius; al Parc Natural de l'Alt Pirineu, es perdrien la meitat dels tècnics i un quart dels administratius, un 36% de la plantilla total.

Els signants expressen un malestar profund i generalitzat, i exigeixen respostes urgents i contundents per part del Govern. Denuncien una precarietat laboral crònica, amb contractes inestables i tasques assignades per sobre de la categoria laboral; insuficiència estructural de personal que impedeix el correcte funcionament dels parcs; i sobrecàrrega de feina insostenible que afecta la gestió de subvencions, projectes i serveis bàsics.

Si no s’actua amb urgència, les conseqüències seran greus i immediates, segons els signants, com per exemple la paralització de funcions clau com el seguiment d’espècies, educació i informació ambiental i coordinació territorial; risc de tancament de diversos espais naturals per manca de personal; pèrdua de reconeixements internacionals com la Carta Europea de Turisme Sostenible; i un impacte negatiu en la gestió econòmica i administrativa dels parcs.