Tanquen l'accés al cap de Creus i l'Albera per perill extrem d'incendi

Les restriccions per perill extrem d'incendi forestal s'estendran a partir d'aquest dilluns a l'Alt Empordà i obligaran a tancar els accessos al cap de Creus i a la serra de l'Albera, on es prohibiran tota mena d'activitats. En total, el nivell 4 del Pla Alfa estarà actiu a principis de setmana en 45 municipis de cinc comarques: el Baix Camp, el Baix Ebre, el Priorat, la Ribera d'Ebre, que ja estan amb restriccions, i l'Alt Empordà, que les començarà a aplicar a partir d'aquesta mitjanit. La prohibició d'accedir al Cap de Creus i l'Albera s'afegirà a la que ja hi ha vigent al sud del país, a la Serra Cardó-Boix i les Muntanyes Tivissa-Vandellòs.

El nivell 4 del Pla Alfa, per episodis de perill extrem d’incendis forestals, estarà actiu a partir d’aquest dilluns a 19 municipis de l’Alt Empordà i 1 del Baix Ebre, que se sumen als 25 municipis del Baix Camp, Baix Ebre, Priorat i Ribera d’Ebre que ja es troben en el màxim nivell de risc d’incendi forestal. En concret, es tracta d'Agullana, Cadaqués, Cantallops, Capmany, Colera, el Port de la Selva, Espolla, Garriguella, la Jonquera, la Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou, Rabós, Roses, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga i Vilamaniscle.

Aquest diumenge, els municipis ubicats a la zona del Cap de Creus es troben en nivell 3 del Pla Alfa i a mesura que van quedant a l’interior, el nivell passa a 2 i a 1. També hi ha alguns municipis del Baix Empordà en alerta dins d’aquests dos últims nivells. El pas dilluns de 19 municipis de l'Alt Empordà a nivell 4 obligarà a tancar els accessos als espais naturals del Cap de Creus i l'Albera, que controlaran Agents Rurals i ADF.

Els 25 municipis del Baix Camp que dilluns mantindran el nivell 4 del Pla Alfa són: Botarell, Colldejou, Duesaigües, l’Argentera, Mont-roig del Camp, Pratdip, Riudecanyes, Riudecols, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Vilanova d’Escornalbou. Al Baix Ebre: Benifallet, el Perelló, l’Ametlla de Mar, Tivenys i Tortosa -aquí també s’hi suma Aldover, que dilluns entra en nivell 4-. Al Priorat: Capçanes, els Guiamets, Falset, la Torre de Fontaubella, Marçà i Pradell de la Teixeta. I a Ribera d’Ebre: Ginestar, Miravet, Rasquera i Tivissa.

A causa d'aquest perill extrem de risc d’incendi forestal i igual que aquest diumenge, els accessos als espais naturals de la Serra de Cardó-Boix i Muntanyes Tivissa-Vandellòs es mantindran tancats.

Pla Alfa

El Govern té actiu des d'aquest diumenge de matinada el Pla Alfa, en nivell 4, a 10 municipis del Baix Camp, 5 del Baix Ebre, 6 del Priorat i 4 de la Ribera d'Ebre. A més, 52 municipis catalans de vuit comarques més estan en nivell 3, per perill molt alt d'incendi. Dilluns, n’hi haurà 50 en nivell 3 de nou comarques catalanes.