SOS Costa Brava critica que l'Escala modifiqui el pla urbanístic per augmentar l'edificabilitat de les "últimes pinedes"

SOS Costa Brava critica que l'Escala vulgui modificar el pla urbanístic per augmentar l'edificabilitat de les "últimes pinedes" en nucli urbà. En concret, es tracta de cinc parcel·les: dues són càmpings, dues més són pinedes i una té un hotel. L’Ajuntament recorda que totes són edificables i exposa que "l’Escala és un municipi turístic, però gairebé no té oferta hotelera". És per això, explica l’alcalde Josep Bofill, que aquest augment d’edificabilitat del 10% només s’atorgarà a aquelles parcel·les on es decideixin construir hotels de quatre estrelles o superiors. La modificació s’ha aprovat al ple municipal i està pendent que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona l’aprovi definitivament.

L’Ajuntament de l’Escala vol fer una modificació puntual al seu pla urbanístic per permetre que es puguin construir hotels a cinc parcel·les del municipi. De fet, una ja té aquest ús i és la que acull el famós Nieves Mar, ubicat al passeig marítim. En el seu cas, podrà ampliar la construcció. La resta, tot i que són edificables per a usos residencials, actualment són pinedes en la major part. Dues són zones verges ubicades als carrers Closa d’en Llop i Mallols, i les altres dues les ocupen el càmping l’Escala i el càmping Riells.

En concret, si la modificació acaba tirant endavant, es permetrà augmentar en un 10% l’edificabilitat d’aquestes parcel·les "sempre que s’hi vulguin construir hotels de quatre estrelles o superiors", puntualitza Bofill, que diu que l’objectiu d’aquesta modificació és dotar el municipi, que és "turístic", d’oferta hotelera. "A l’Escala tenim moltes residències i poca activitat econòmica", detalla Bofill, que afegeix que volen "facilitar així la implantació d’hotels".

Aquesta és una decisió molt criticada pels ecologistes, que denuncien que se continua edificant en comptes d’apostar per preservar espais verds. "L’Escala vol acabar amb els darrers retalls de pineda que queden", critica el vicepresident de SOS Costa Brava, Pau Bosch, que, tanmateix, està d’acord amb el fet que el municipi "té pocs hotels" i ho considera "un problema" si desapareixen habitatges d’ús turístic com preveu el canvi de normativa a partir del 2028.

Un 70% menys habitatges d’ús turístic

Pel vicepresident de SOS Costa Brava, el canvi de normativa "és un error" que aboca a "molts municipis a construir hotels". Bosch defensa que el d’habitatges d’ús turístics és "un model probablement més sostenible que el que es pugui generar després de la seva prohibició", i ho justifica dient que això passa "perquè són habitatges que ja estan construïts i que es fan servir tant pels seus propietaris com per lloguer turístic". "Incrementar la intensitat d’ús ho fa més sostenible que destruir el bosc per construir-hi hotels que s’ocuparan pocs mesos l’any", afirma.

En xifres, l’Escala té actualment 3.169 habitatges d’ús turístic (HUT) -que representen 17.450 places- i la majoria es perdran després de l’aplicació del nou decret llei, que els limitarà a partir del novembre del 2028. En concret, n’han de desaparèixer prop d’un 67%, eliminant 2.108 habitatges d’aquesta tipologia. "És un contrasentit que es perdin aquests allotjaments i es construeixin hotels per continuar allotjant els turistes", critica Bosch, que afegeix que en tota la Costa Brava es perdran gairebé 17.000 habitatges d’aquest tipus dels 37.000 existents. "Tots els municipis hauran de buscar alternatives per continuar rebent els mateixos visitants", alerta el vicepresident de SOS Costa Brava.

L'hotel Nieves Mar de l'Escala. / Ariadna Reche

L’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, per la seva banda, assegura que la modificació del pla urbanístic local per incrementar l’edificabilitat d’aquestes cinc parcel·les es va iniciar molt abans de l’aprovació del nou decret llei que regula els HUT. "No té res a veure amb el canvi de normativa", explica el batlle, que puntualitza que l’Ajuntament de l’Escala "va començar el procés de modificació del pla urbanístic el 2018, després de detectar una mancança de places hoteleres" al municipi.

Pla urbanístic "obsolet"

A més, des de SOS Costa Brava critiquen que l’Ajuntament de l’Escala vulgui modificar un pla urbanístic que és del 1993 i consideren "obsolet". "No es pot permetre continuar modificant un pla, que no ha passat mai avaluació ambiental, per atorgar major edificabilitat i usos més intensius al sòl", denuncia l’advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, que afegeix que això "és incompatible amb la capacitat de càrrega de la Costa Brava".

Des de l’Ajuntament asseguren que fa set anys que s’està revisant el pla urbanístic actual i es treballa en l’elaboració d’un nou pla d'ordenació urbanística municipal (POUM). A més, l’alcalde recorda que "des de fa molts anys les modificacions necessiten avaluacions ambientals i estudis paisatgístics" i que, per tant, la modificació n’ha hagut de passar.