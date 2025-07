Dos ferits i dos quilòmetres de retencions a l'AP-7 per un accident a Viladasens en sentit Figueres

Dues persones han resultat ferides aquest dilluns al migdia en un accident de trànsit a l’AP-7, a l’altura de Viladasens.

El sinistre ha tingut lloc cap a dos quarts de dotze del matí al punt quilomètric 44,7, en sentit Figueres.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), un turisme ha envestit per encalç un camió que circulava per l’autopista. En el xoc hi han estat implicats tres ocupants, dos dels quals han resultat ferits lleus. Ambdós han estat atesos pels sanitaris del SEM.

Al punt del succés també s'hi han desplaçat els Mossos d'Esquadra de Trànsit i els Bombers. L'accident ha obligat a tallar un carril en direcció nord, cosa que ha provocat retencions de fins a dos quilòmetres.