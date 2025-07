Una família troba un niu de tortuga marina a l'Escala mentre feia un forat a la platja per clavar-hi el para-sol

S’imaginen anar tranquil·lament a la platja i acabar localitzant un niu de tortugues marines? Doncs això és el que li va passar aquest diumenge, pels volts de les sis de la tarda, a una família mentres feia un forat a la sorra per clavar-hi el para-sol a la platja de Riells de l’Escala.

En localitzar-lo, la família va avisar immediatament els socorristes de la platja, que van activar el protocol establert per delimitar la zona i alertar tots els serveis implicats en el seguiment d’aquests nius.

Immediatament, els experts del Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic es van desplaçar ràpidament a la zona juntament amb efectius dels Agents Rurals, la Policia Local i el tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de l’Escala. Un cop al lloc dels fets, van decidir traslladar el niu, que contenia 63 ous, per garantir-ne la viabilitat, ja que el punt on havia estat localitzat era massa a prop de l’aigua i fàcilment inundable. En aquest sentit, s’ha delimitat i senyalitzat un tancat a la platja de les Muscleres Petites, amb l’objectiu de fer un seguiment de l’evolució del niu i garantir-ne les màximes condicions de protecció.

No es pot assegurar que el futur del niu sigui viable

Segons el consistori escalenc, dels 63 ous localitzats, els experts van considerar que deu eren no viables, mentre que la resta es van traslladar. Ara com ara, encara no es pot assegurar que el futur del niu sigui viable, ja que es calcula que la posta es va fer fa més de deu dies i que, en algun moment, els ous podrien haver estat en contacte amb l’aigua.

El tancat a la platja de les Muscleres Petites. / Aj. de l'Escala

Aquest és el primer cop que es documenta una posta d’ous de tortuga careta al litoral de l’Escala, segons confirma l'Ajuntament. Els experts avisen, però, que el canvi climàtic, amb un augment progressiu de les temperatures, està fent que la costa catalana comenci a ser més favorable per tal que això succeeixi.

En aquesta línia, la posta de l’Escala és la tercera d’aquest estiu a la Costa Brava (després de Sant Feliu de Guíxols i Platja d’Aro) i la novena a Catalunya. Fa poc, també es va localitzar un niu a Portbou.

Des de l’Ajuntament de l’Escala, es demana a la població el màxim respecte per la zona del niu. En cas de veure alguna tortuga, no s’ha de tocar, ni molestar, ni il·luminar. Tampoc s’ha de trepitjar el rastre que deixa a la sorra i cal mantenir la distància. En qualsevol cas, s’ha de trucar immediatament al telèfon 112.