Comença el compte enrere per a la supressió dels passos a nivell i l'acabament de la variant ferroviària de Figueres-Vilafant

El saló de plens de l'Ajuntament de Figueres ha acollit, aquest dilluns, la signatura del protocol que ha de fer possible la nova variant ferroviària de Figueres i la creació de l'estació intermodal que ha d'unir les línies d'alta velocitat i rodalies a l'actual de Figueres-Vilafant. L'acte ha estat presidit per José Antonio Santano, Secretari d’Estat de Transports i Mobilitat Sostenible; Sílvia Paneque, Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica del Govern de la Generalitat; Jordi Masquef, alcalde de Figueres i Montse De La Llave, alcaldessa de Vilafant, amb la participació de Juan Carlos Monge, director de Projectes d’Adif.

El protocol estableix la construcció del tram que queda pendent de la plataforma viària entre l'estació de Figueres-Vilafant i la seva connexió amb la línia convencional entre Vilabertran i Vilatenim. Aquest traçat inclourà un túnel de dos quilòmetres per sota del castell de Sant Ferran i un viaducte que ha de permetre salvar l'N-II un cop estigui desdoblada, segons ha explicat Juan Carlos Monge. El primer pas és la licitació de la redacció del projecte definitiu de la variant, que ha estat publicada avui en el diari Oficial de la Unió Europea i que tindrà continuïtat amb els altres tràmits administratius d'àmbit estatal. Monge ha explicat que els antecedents d'aquest projecte provenen del 2007, quan es va aprovar l'estudi informatiu de tot el projecte, tot i que darrerament hi ha hagut diverses variacions, fruit "d'una nova reflexió" que ha desembocat en la intenció de mantenir l'estació de Figueres-Vilafant on és ara amb les corresponents ampliacions que han de permetre la intermodalitat entre les línies d'alta velocitat i les convencionals.

Un acord conjunt

Els representants de leds quatre administracions públiques han posat èmfasi en l'acord "conjunt" més enllà dels colors polítics, pensant en el "servei al bé comú". La licitació de la redacció del projecte està pressupostada en 4,5 milions d'euros i les obres, un cop estiguin adjudicades, poden durar entre tres i tres anys i mig.

Aquest pla ferroviari comportarà la supressió dels dos passos a nivell del nucli urbà de Figueres, el de l'avinguda Vilallonga i el dels Fossos, i l'alliberament dels terrenys que ocupa la xarxa viària convencional. Aquí és on entrarà en joc la Generalitat, ja que serà l'encarregada de gestionar el canvi urbanístic des de l'Incasòl.

L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha felicitat davant d'una sala plena de representants institucionals i empresarials per la condició de "dia històric" que ha tingut aquesta sessió conjunta de les quatre administracions. Després de recordar que l'estiu de 1978, l'aleshores alcalde Pere Giró havia posat els camions de bombers al pas a nivell de la carretera de Roses com a mesura de protesta pels inconvenients que generava i continua generant, Masquef ha valorat la rellevància del conveni "com a resposta a una llarguíssima reivindicació ciutadana". L'alcalde figuerenc ha agraït la predisposició de l'Estat i la Generalitat a l'hora de tirar endavant el projecte i ha fet el mateix amb el diputat de Junts Isidre Gavín i el comissionat per a la Transformació Ferroviària, l'exalcalde Joan Armangué. Per a Jordi Masquef, aquesta és "l'única oportunitat que tindrà Figueres per alliberar la línia del tren convencional" en una inversió global que pot superar els 200 milions d'euros quan tot el nou plantejament d'infraestructures estigui acabat.

Presevar la identitat

Montse de la Llave, per la seva part, ha desitjat que Vilafant "continuï essent un municipi amb identitat pròpia" després de donar suport al canvi plantejat. El seu poble "vol formar part activa d'aquesta transformació", ha dit, abans de considerar que l'estació intermodal "ha de deixar de ser una expectativa per a convertir-se en una autèntica realitat del territori".

La consellera Sílvia Paneque també ha ressaltat "la col·laboració institucional" en un projecte que planteja "una mobilitat moderna i eficient". "Firmem un triomf col·lectiu", ha assegurat abans d'explicar que en política sempre hi ha dos impulsos, "el de la confrontació i el de la col·laboració", felicitant-se pel fet que Estat, Generalitat i ajuntaments hagin triat aquesta sehgona via.

Un pas endavant històric

El Secretari d'Estat ha posat l'accent en el fet que la firma del conveni "és un pas endavant per a la història de Figueres i Vilafant", ressaltant novament que les quatre administracions "han estat alineades" per a fer-ho possible. Per a José Antonio Santano, aquest salt endavant ferroviari "tindrà un impacte en les següents dècades per al territori".

El representant ministerial ha destacat la necessitat de millorar el transport ferroviari i els esforços que fa el Govern i Adif per a posar-lo al dia, sense deixar de reconèixer la falta d'inversió que hi ha hagut a Catalunya els darrers anys. Santano ha aportat dades sobre l'ús de les dues estacions actuals, que han tingut un increment de viatges del 8% entre 2023 i 2024 i ha remarcat la necessitat de millorar rodalies com a objectiu clau del transport públic. Per això ha demanat "la confiança de la societat catalana" en la feina que està fent el Ministeri de Transports. "Ara tenim un full de ruta", ha conclòs en parlar del conveni que acabava de signar.