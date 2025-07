Alerta per mala mar amb onades que poden superar els 2,5 metres a l'Empordà

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill a causa de l’estat de la mar.

S’espera que aquest dilluns -fins a les vuit del vespre- que el llindar d’avís es pugui superar especialment al nord del Cap de Creus i al Cap de Begur, amb onades que podrien superar els 2,5 metres.

Aquesta situació de maregassa anirà acompanyada d’una lleugera mar de fons de component nord.

Protecció Civil de la seva banda ha activat la prealerta del pla PROCICAT per fort onatge a l’Alt i Baix Empordà. L’organisme recomana extremar la prudència per evitar accidents, especialment no banyar-se quan hi hagi onades fortes i mantenir-se a la platja. A més, recorda que no s'ha d'accedir als punts del litoral afectats per l’onatge. En cas de presenciar que algú cau a l’aigua, cal alertar immediatament trucant al 112.

Tramunta i risc d'incendi

A més, durant tota la jornada es mantindrà tramuntana moderada a l’Empordà, amb cops forts que afectaran sobretot els extrems de l’Alt i el Baix Empordà. A Portbou aquest matí ja s'ha registrat una ràfega de 92,9quilòmetres per hora.

Aquesta situació de fort vent ha motivat l’activació del Pla Alfa en el seu nivell 4, per primer cop aquest any, en 19 municipis de l’Alt Empordà. Com a conseqüència, aquest dilluns s’ha tancat l’accés als espais naturals del Cap de Creus i la Serra de l’Albera per risc extrem d’incendi forestal.