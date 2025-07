La tramuntana i l'estat de la vegetació obliguen a tancar els accessos al Cap de Creus i l'Albera pel risc d'incendi

Els Agents Rurals han tancat aquest dilluns els accessos al Parc Natural del Cap de Creus i al massís de l'Albera. El motiu és el risc "extrem" d'incendi forestal a la zona. Un risc derivat, d'una banda, de la forta tramuntana que bufa i que arriba a ratxes de fins a 80 quilòmetres per hora i de l'altra a l'estat de la vegetació, que està seca. La prohibició inclou l'accés amb vehicle o a peu i té l'objectiu de protegir la ciutadania en cas d'incendi i també evitar les activitats de risc. La gran majoria de visitants que s'han acostat al Cap de Creus aquest dilluns no estaven al corrent de la prohibició i han hagut de girar cua -excepte en casos excepcionals-. Malgrat això, a la majoria els semblava una mesura "encertada" per evitar riscos.

Sorpresa entre les desenes de visitants que intentaven accedir al cap de Creus arran de la prohibició d'accés en aquest espai natural de l'Alt Empordà. El motiu és el risc extrem d'incendi que preveu el nivell 4 del Pla Alfa i que també afecta el massís de l'Albera. Això implica que només els veïns i els serveis d'emergència puguin accedir al parc. En els casos de persones que tinguin una reserva seran els Agents Rurals que es troben a la zona els qui valoraran si poden o no accedir-hi, tal com ha explicat el cap de Planificació i Coordinació dels Agents Rurals, Jordi Pasalaigua.

Una restricció que s'afegeix a les que ja estan vigents a la Serra Cardó-Boix i les Muntanyes Tivissa-Vandellòs. En total, el nivell 4 del Pla Alfa afecta dinou municipis de l'Alt Empordà. En concret, són Agullana, Cadaqués, Cantallops, Capmany, Colera, el Port de la Selva, Espolla, Garriguella, la Jonquera, la Selva de Mar, Llançà, Palau-saverdera, Pau, Portbou, Rabós, Roses, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga i Vilamaniscle.

Agents Rurals aturant una família que passeja pel Cap de Creus. / Gerard Vilà

Pasalaigua explica que la mesura es pren arran de la forta tramuntana que bufa a la zona i de l'estat sec de la vegetació. L'objectiu és que assegurar la protecció de les persones en cas de foc forestal, però també evitar el risc d'ignicions. Per això, els Agents Rurals impedien el pas tant de vehicles, com de vianants i bicicletes que intentaven arribar en aquest espai natural.

A banda de la prohibició de fer foc, tampoc es permet l'acampada i activitats a l'aire lliure, a més del transport diürn de productes forestals. Per controlar l'accés es fa a través dels punts específics determinats amb agents físics, que avisen i fan girar cua als usuaris. En total al cap de Creus, hi ha distribuïts entre 60 i 70 efectius entre Agents Rurals, ADF's, voluntaris de Protecció Civil, Mossos d'Esquadra i voluntaris del parc natural. La mesura està activa aquest dilluns i demà es valorarà si cal allargar-la.

No n'estaven al corrent

Una característica comuna dels qui intentaven accedir a la zona de la cala Montjoi -on hi havia un punt de control d'accés dels Agents Rurals- era que cap d'ells estava al corrent de la prohibició. És el cas d'en Nicolás Casadidio, de Barcelona i que pretenia passar el dia al parc natural. Quan ha arribat al punt de control s'ha trobat que ha hagut de fer mitja volta, com la gran majoria de conductors que pretenien fer el mateix que ell.

"Quan hem sortit de casa només ens hem preocupat de mirar quin temps faria, però la veritat és que no estàvem al cas de la prohibició", assenyala resignat. Com ell, la Conchi Campos. Ella ve d'Avinyó a França i amb la seva família són usuaris habituals del cap de Creus. Diu que tampoc n'estava al cas, però reconeix que no la sorprèn perquè altres anys ja s'hi ha trobat.

Un agent rural atura un cotxe a l'entrada del parc del Cap de Creus. / Gerard Vilà

Com la gran majoria d'usuaris veu la mesura "encertada" i més tenint en compte que "ja hi ha hagut incendis darrerament en aquesta zona". Els que sí podien passar eren els veïns que tornaven cap a casa seva o els equips d'emergència. A més, els Agents Rurals valoren els casos de persones que tenen reserves en hotels o restaurants de la zona. Aquest ha estat el cas d'una parella que pretenia accedir al Parc Natural del cap de Creus perquè tenien reserva en un restaurant.

Els efectius dels Agents Rurals han comprovat que fos cert, però els han dit que havien d'esperar a l'hora de dinar per poder seguir.