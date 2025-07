30 anys del pont transfronterer que uneix l’Alt Empordà i el Vallespir, una construcció que "ha reforçat el vincle entre comunitats veïnes"

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, va reivindicar, dissabte passat, des d’Albanyà, el pont transfronterer del riu Major, que uneix l’Alt Empordà i el Vallespir, a la Catalunya Nord, com una "una obra que ha transformat la mobilitat d’aquesta regió, però que, sobretot, ha reforçat el vincle entre comunitats veïnes". Paneque va participar en els actes de commemoració del 30è aniversari de l’entrada en funcionament d’aquest pont.

La inauguració, que va tenir lloc l’any 1995, va marcar l’inici de la connexió física entre les dues ribes del riu, entre Catalunya i França. Aquesta infraestructura s’ha convertit en una icona de la cooperació transfronterera, que ha afavorit la mobilitat transfronterera. Així, la consellera va posar en relleu que "aquest projecte va ser possible gràcies a la col·laboració entre la Generalitat i el Consell General dels Pirineus Orientals. Una col·laboració que es va gestar des del territori i per al territori".

"El pont va aportar molt més que una millora logística"

En els trenta anys des de la seva entrada en servei, "el pont va aportar molt més que una millora logística. Ha facilitat les relacions humanes, ha donat impuls al comerç local i a la restauració, i ha obert noves oportunitats per al turisme de natura", va assenyalar Paneque, afegint que "sobretot, ha fet possible una cosa tan senzilla com que els veïns i veïnes de banda i banda del riu Major poguessin retrobar-se, visitar-se, participar en activitats comunes i sentir-se més a prop".

La consellera també va ressaltar la integració de l’estructura en l’entorn: "S’ha conservat la qualitat del paisatge i s’ha fet compatible la millora de la mobilitat amb la preservació del medi. Aquest equilibri és fonamental i és una de les lliçons que en podem extreure".

A l’acte institucional de dissabte passat, també hi eren el vicepresident del Consell Comarcal, Josep Maria Bernils; el membre de la Diputació de Girona, Joan Plana; a més de diversos alcaldes de la comarca.