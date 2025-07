Maria Corbairan, alcaldessa de Vila-sacra: "Remodelarem el centre cívic, el nucli social del poble"

Hem arribat a l’equador d’aquest mandat. Quina valoració fan d’aquests primers dos anys?

Aquest es el nostre segon mandat i potser podríem fer una valoració més global. Si ens cenyim a aquests dos darrers anys, hem pogut acabar l’entorn del Palau de l’Abat que abasta l’edifici de l’ajuntament i també de l’església. Tanmateix, hem actuat de nou al dispensari mèdic per a poder garantir una mica més la intimitat dels pacients amb un aïllament acústic més adequat. I els hem cedit un aparell d’electrocardiogrames per una atenció més fàcil a qui ho necessiti. Hem construït una pista de pàdel i hem refet i ordenat tot l’espai de la zona esportiva.

Quines són les prioritats que tenen?

Ja hem instal·lat càmeres de videovigilància. Vila-sacra és, també, un poble de pas, fet que implica que, a vegades, la gent que passa no acabi de ser cívica: pensem en el tema de les escombraries. Com que no tenim guàrdia urbana, apel·lem a la col·laboració ciutadana, també, en aquest aspecte. Organitzem cursos de noves tecnologies per mantenir la població al dia en aquests temes. No oblidem, tampoc, el fet que hi ha gent que viu sola i amb aquests cursos també socialitzen. En general, continuem organitzant tots els cursos de formació, lleure i activitat física per a totes les edats. I no oblidem el servei de podologia mensual.

S’han arribat a plantejar la reobertura de l’escola?

Per al poble, seria fantàstic, ja que un poble sense escola és un poble que té moltes mancances. Però, de tota manera, hem de ser realistes. Quan es va tancar l'escola, a les famílies, se'ls va proporcionar una alternativa, fos a Castelló o a Figueres, i se'ls va adjudicar el transport escolar i el menjador gratuït. De fet, no estava en el nostre programa electoral reobrir l'escola rural, perquè podria portar més inconvenients que avantatges. La gent ja està organitzada.

Amb què més han treballat?

Hem treballat perquè el transport públic tingui uns horaris més coherents i adaptats a les necessitats reals de la població, especialment dels estudiants. Treballem dia a dia per millorar la qualitat de vida de les persones. També ens esforcem molt perquè les festes i les activitats culturals que organitzem mensualment siguin lluïdes i hi tinguin cabuda des dels més petits fins als més grans. Pròximament, volem instal·lar plaques solars en edificis públics per l’autoconsum i amb l’objectiu d’una millor eficiència energètica. Estem pendents de la construcció d’una depuradora que l’ACA ens va prometre de fer en l’interval 2023/2027, però estem a l’espera, pendents d’un projecte que no depèn exclusivament de nosaltres.

Què dificulta, això?

El poble hauria de tenir depuradora. D'aquesta manera, les aigües ja depurades anirien al rec de la Font, que arriba fins als Aiguamolls. Ara, doncs, estem pendents d'un conveni amb l'ACA. És feixuc, perquè no ens faciliten gairebé res.

Quines altres mancances té Vila-sacra?

L'asfaltatge de carrers. El carrer Castelló és molt llarg: des de la rotonda de Garcia de Pou fins a la rotonda del nostre rentador està malament, però, encara que val molts diners, esperem fer-ho ben aviat. També adequarem l’altre sector. Sempre busquem el bé del ciutadà i fer tot el possible perquè no passin desgràcies.

I la pagesia?

Està molt limitada, ja que cada cop hi ha menys persones que s'hi dediquen. Aquest era un poble bàsicament agrícola i ramader i, ara, només hi queden 3 pagesos. Sempre anem fent el manteniment dels camins agrícoles. Ara només tenim un conreador de calçots. La gent s'ha anat morint i els joves han decidit que no s'hi posen.

Parlem del PUOSC. Què hi han inclòs en aquesta convocatòria?

El dediquem totalment al centre cívic, que es va construir fa molts anys amb la col·laboració i l’esforç de tots els veïns i que a poc a poc s’ha anat desfasant. Tots els diners del PUOSC seran per la remodelació del centre cívic. És allà on fem totes les activitats adreçades als ciutadans i ens fa molta il·lusió poder-lo reestructurar, ja que és el nucli social del poble.

De quina manera Vila-sacra ha aprofitat el veïnatge amb Figueres?

Estar al costat de Figueres té avantatges i té inconvenients. Estar al costat d'una ciutat gran sempre té avantatges, perquè fan activitats, hi ha serveis i ha comportat que el poble vagi creixent.

Desavantatges?

Ha privat que es fessin certes coses al poble i, ara, Vila-sacra és un poble més aviat dormitori.