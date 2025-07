La vaca de l'Albera, protagonista del primer parc de races bovines autòctones de l'estat, a Valladolid

La vaca de l’Albera, una raça emblemàtica de l’Alt Empordà protegida per la seva singularitat i adaptació a l’entorn, ha trobat un nou espai on reivindicar el seu valor genètic i cultural.

Un espai pioner a Valladolid

Fa menys d'un mes va obrir les portes el parc Bos Taurozos, a Villagarcía de Campos, Valladolid, un projecte impulsat pels germans Carlos i Alicia del Amo, joves ramaders amb arrels profundes en la indústria càrnia, que reuneix totes les races bovines autòctones de la península Ibèrica. "Volíem representar la riquesa genètica que tenim. La vaca de l’Albera no podia faltar com a símbol de resistència i adaptació en un entorn molt especial com és el massís de l’Albera", afirma Alicia del Amo, cofundadora de Bos Taurozos.

El primer parc dedicat a les races bovines autòctones de l'estat. / Empordà

Bos Taurozos està dissenyat com un recorregut temàtic que segueix els principals rius de la península Ibèrica, mostrant com cada raça bovina s’ha adaptat al seu entorn específic, des de la climatologia fins a la flora, i fins i tot a la presència de depredadors i les pràctiques ramaderes tradicionals. Aquesta organització geogràfica i ecològica permet als visitants comprendre la importància de la diversitat genètica i cultural vinculada a l’ús sostenible del territori.

En risc d'extinció

Així, la vaca de l’Albera comparteix espai amb altres races en risc d’extinció, com la sayaguesa i l’alistana, de la zona de Zamora reflectint la diversitat i la importància de conservar aquest patrimoni viu i representa perfectament aquest compromís amb el medi ambient i el patrimoni rural. S'hi veuen representades una trentena de races amb previsió que se'n vagin incorporant de noves, ja que no està documentat el nombre total de races existents a la península, assenyalen. En són un exemple la negra andalusa, retinta, menorquina i l'Albera com algunes de les varietats que habiten en els prop de 17.000 metres quadrats de camp que ocupa Bos Taurozos.

El projecte no només té un valor expositiu, expliquen els impulsors, sinó que també serveix com a centre d’interpretació i sensibilització per a promoure el turisme ramader "Som un país ric en biodiversitat ramadera, però sovint no som capaços d’apreciar-la ni de protegir-la adequadament", afegeix.

Bos Taurozos vol trencar aquesta barrera i fomentar el coneixement, la conservació i la recuperació d’aquestes races autòctones que, sovint, es troben en perill d’extinció a causa de la globalització i la intensificació agrícola i ramadera. Posen la informació al servei d’un públic ampli i convertint l’espai en un atractiu familiar que oferirà activitats diverses relacionades amb l’entorn, i promourà altres fórmules de turisme en auge, convertint-se també en un Observatori d’estrelles, donat l’indret en què es troba el parc, envoltat dels 'montes Torozos'.

Una trentena de races autòctones conviuen al Parc. / Empordà

Quarta generació

Els germans del Amo, que formen part de la quarta generació d’una família vinculada al sector, han invertit anys en aquest projecte que combina la tradició ramadera amb la innovació i la sostenibilitat.

La implicació de la comunitat local i la col·laboració amb associacions de protecció animal i mediambiental són també un pilar fonamental del projecte, recalquen, també a l’hora de portar cada una de les races fins al parc, ja que cada comunitat té les seves normes pel que fa a l’entrada i sortida dels animals i els seus controls sanitaris. Els germans relaten que per a aconseguir uns certs exemplars, com la marismeña, han necessitat moure "gran quantitat de permisos". També per exemple, volien una vaca menorquina, però la idea que l'animal hagués de passar diversos dies de "patiment" a bord d'un vaixell i viatjar després en un camió els espantava, així que van optar per la solució d'implantar un embrió en una de les seves vaques.