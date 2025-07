L’Armentera torna a reivindicar la construcció d’una escola nova

La comunitat educativa de l’Armentera es va reunir, la setmana passada, amb el delegat d’Educació de la Generalitat a Girona, Miquel Marcè, amb l’objectiu de reivindicar la construcció d’un nou centre educatiu. L’alumnat del col·legi Fluvianets ocupa uns barracons des que l’octubre del 2012 una part del teulat de l’aula polivalent de l’escola es va esfondrar.

A la reunió, hi va participar el director de l’escola, Albert Albert, a més de l’alcaldessa, Cèlia Garbí, i membres de l’AFA (associació de famílies d’alumnes). "Seguim lluitant per una escola nova", assegurava Garbí, la qual recorda que aquest era un dels puntals del programa de govern que els va permetre guanyar les eleccions municipals del passat 2023.

El consistori fluvianenc planteja la nova escola dins del complex educatiu actual, però Garbí remarca el fet que "Educació no ens ha donat terminis, ja que falta que el Govern tingui pressupostos".

L’escola Fluvianets és una escola pública i laica, oberta i plural, que treballa per oferir una educació integral, respectant totes les creences i diferents formes de pensar. Treballen per una escola on tots els alumnes puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats i que gaudeixin del gust d’aprendre. Una escola que té com un dels principis bàsics de funcionament aconseguir l’harmonia, la bona convivència i la cooperació entre els diferents sectors.