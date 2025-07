Roses licita per 2,4 milions l'obra per l'alta salinitat al clavegueram de Santa Margarida

L'Ajuntament de Roses ha posat a licitació per 2,4 milions d'euros les obres del projecte per resoldre les infiltracions d'aigües salines a la xarxa de sanejament de Santa Margarida i el Salatar. La salinització comporta problemes com el mal funcionament de la depuradora.

El municipi va detectar que la xarxa d'aigües residuals tenia una sèrie de problemes relacionats amb "la gran salinitat que portava l'aigua residual fins a l'EDAR", l'estació depuradora on es fa el tractament biològic. Això fa que, segons consta a la memòria del projecte, no funcioni correctament i no s'aconsegueixin paràmetres de tractaments adequats.

Per aquest motiu es van portar a terme estudis previs per estudiar la problemàtica i es va concloure que era la gran salinitat de l'aigua a causa d'una sèrie d'infiltracions a la xarxa de clavegueram de Santa Margarida i el Salatar.

El projecte amb un elevat cost contempla fer les actuacions necessàries per a la reparació i restitució de la xarxa evitant que hi hagi filtracions al medi, ni tampoc patir infiltracions d'aquest.

2620 metres de col·lector

S'hauran de rehabilitar els 2620 metres de col·lectors. Hi ha 217 escomeses i 69 pous de registres en aquest tram que caldrà reposar

Se substituiran els col·lectors trencats o col·lapsats mitjançant obra civil i la instal·lació de noves canonades de polietilè. També es reparan tubs amb defectes puntuals i se substituiran els 19 pous de registre existents de clavegueram amb problemes d'estanquitat.