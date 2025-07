Roses habilita a la platja de la Punta una zona de bany "innovadora" per a persones amb mobilitat reduïda

En la seva aposta per l'accessibilitat, l’Ajuntament de Roses ha habilitat aquest estiu un nou espai de bany a la platja de la Punta destinat a persones amb mobilitat reduïda o dependència. Es tracta, segons el consistori, d'un "innovador model d’instal·lació" que combina zona de descans amb seients i canals de natació segurs amb una estructura flotant i modular que es col·loca en funció de les característiques concretes de cada zona de bany, sent curosos amb el medi ambient.

L'espai, d’accés lliure, aquest estiu funciona com a prova pilot. Ara bé, "passat aquest període, des del departament avaluarem el seu funcionament i l’afluència de públic que ha rebut per valorar la seva implementació en futures temporades", explica Lluís Espada, regidor de Medi Ambient i Platges de Roses. "A priori, considerem que pot ser una instal·lació molt útil i necessària per garantir un refugi climàtic a persones amb dificultats de mobilitat que, a més, pot esdevenir un espai de lleure i socialització durant el període estival, quan, a causa de les altes temperatures, moltes activitats a l’aire lliure es veuen reduïdes", afegeix.

Alhora, aquest nou espai també vol "millorar el gaudi de les platges per part dels diferents col·lectius de gent gran del municipi", a proposta de la regidora de Gent Gran de Roses, Ester Navas.

Com és el nou espai de bany accessible?

El nou model inclou una zona central d’ombra per al descans, amb estructura metàl·lica i seients de plàstic resistents, que es troba al cor del complex, amb baranes de suport per accedir als diferents espais. La zona de bany adaptada manté una profunditat màxima de 80 centímetres, permetent als usuaris mantenir-se drets o asseguts dins l’aigua, amb estabilitat i flotabilitat. Des d’aquest espai, poden també accedir a un canal de mobilització física, per nedar o caminar dins l’aigua amb l’ajut de cordades flotants. Tot el conjunt compta amb un abalisament perimetral de seguretat de boies rígides grogues.

La instal·lació disposa d'un abalisament perimetral de seguretat de boies rígides grogues. / Aj. de Roses

Respectuós amb l'entorn

Cal destacar que el muntatge i desmuntatge de la infraestructura s’ha dut a terme amb equips de bussejadors i tècnics especialitzats. Segons el consistori, l’impacte ambiental és nul, ja que la instal·lació es realitza sobre fons sorrenc inspeccionat prèviament, sense presència d’espècies vegetals ni marines.

Aposta per l'accessibilitat

Val a dir que aquesta actuació va en la línia de les executades pel consistori rosinc en temporades passades, com ara la instal·lació de passeres que permeten l’accés a les platges urbanes fins a la vora del mar o la col·locació de les baranes a les platges de l’Almadrava, Canyelles, Palangrers, la Punta, Nova i Salatà perquè les persones que necessiten un suport puguin salvar el desnivell de la sorra i entrar i sortir de l’aigua amb més facilitat.

Així mateix, cal recordar que Roses també ha incorporat en els darrers anys cadires amfíbies a les platges Nova, Rastrell i Almadrava, lavabos adaptats i aparcaments amb places per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda.