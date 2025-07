Reforcen la vigilància a la platja de Can Comes de Castelló d’Empúries davant l’accés de banyistes malgrat la prohibició

Els agents rurals reforçaran la vigilància a la platja de Can Comes, al terme municipal de Castelló d'Empúries i dins el parc natural dels Aiguamolls de l’Empordà, per evitar l’accés de banyistes i esportistes en un tram de costa on està prohibit entrar tant per terra com per mar. Segons ha avançat el 324, el reforç arriba després de detectar incompliments reiterats de la normativa, malgrat la senyalització i la presència d’informadors ambientals. Les multes per infringir la prohibició poden oscil·lar entre els 1.500 i els 3.000 euros.

Des del mes de maig, un tram de 2,1 quilòmetres de platja —situat entre Sant Pere Pescador i Empuriabrava— està tancat de manera permanent. Es tracta de l’únic tram de costa de la Costa Brava amb accés totalment barrat. La mesura s’ha pres amb l’objectiu de preservar les espècies protegides que habiten a la zona, com ara gavines, corriols i xatracs, així com la flora pròpia dels aiguamolls.

L’accés al tram clausurat està prohibit per qualsevol motiu: ni per prendre el sol, ni per practicar-hi activitats aquàtiques. Aquesta limitació suposa un reforç de les restriccions ja existents fins ara, quan la reserva natural de Les Llaunes es tancava de l'1 d’abril al 30 de juny, amb multes de fins a 600 euros.

Platja de Can Comes. / José Luis Guerrero

"Ja notem canvis"

El director del parc natural, Ponç Feliu, ha explicat en declaracions al 324 que els efectes de la mesura ja comencen a ser evidents. "Ja notem canvis. Es poden observar grups de gavines, corriols i xatracs presents en aquesta platja. A l’altra banda, la presència humana és molt elevada i, per tant, resulta impossible que aquestes espècies hi trobin repòs, tranquil·litat o aliment", ha afirmat.

Els agents rurals, juntament amb personal de seguretat privada i informadors del parc, patrullen la zona per garantir el compliment de la normativa. Segons expliquen, la majoria de persones que accedeixen de manera irregular a la zona són turistes estrangers que desconeixen la prohibició.