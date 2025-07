Iaeden-Salvem l'Empordà al·lega contra la dessalinitzadora a Empuriabrava i els nous pous de Peralada

La Iaeden-Salvem l'Empordà ha presentat al·legacions al projecte per construir cinc pous i una dessalinitzadora al Trabuc d'Empuriabrava i també a la construcció de nous pous a Peralada per al cultiu de blat de moro. En el primer cas posen de manifest principalment que suposaria greus impactes ambientals i socials. I en el cas dels pous, alerten que l'estat de l'aqüífer no és bo i més pous ho empitjoraria. Aposten per altres models de gestió de l'aigua.

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va sotmetre el mes de març a exposició pública el projecte de cinc pous i la instal·lació de la planta d'osmosi inversa per a la dessalinització de l'aigua del Trabuc, a Empuriabrava. Argumenten que servirà per garantir l'abastament de les poblacions de la Costa Brava en cas de situacions de sequera.

Per Iaeden, però, això suposarà un increment artificial de la capacitat de subministrament d'aigua de la conca i desincentiven la implantació de mesures necessàries i més prioritàries com l'estalvi, l'eficiència i un canvi del model de gestió de l'aigua.

La IAEDEN-Salvem l’Empordà ha presentat al·legacions al projecte perquè consideren que "suposa un ampli llistat de greus impactes ambientals i socials". Entre aquests, "l’elevat consum energètic per al funcionament de les plantes d’osmosi inversa, que es traduirà en l’augment de la tarifa de l’aigua per a la població". Així mateix, consideren que "el bombeig d’aigua dels pous provocaria un augment de la salinització dels terrenys agrícoles propers". A més, s’hi ha de sumar la problemàtica de la gestió de la salmorra, el residu salí resultant de la dessalinització que és abocat al mar i produeix danys a la posidònia, espècie endèmica de la mar Mediterrània.

L'entitat considera essencial repensar el model de gestió de l’aigua, al mateix temps que es repensa el model socioeconòmic que ha portat a la comarca de l’Alt Empordà, i arreu del país, a superar la seva capacitat de càrrega.

Per Iaeden, l’expansió urbanística destinada a segones residències o el creixement del sector de la indústria del porc, base del qual és el conreu intensiu de blat de moro (que requereix un elevat consum hídric) en són els principals causants.

Pous a Peralada

També ha presentat al·legacions contra dues concessions d’aigua subterrània al municipi de Peralada, destinades al conreu de blat de moro. Tenint en compte que les explotacions agrícoles i ramaderes familiars de la comarca depenen en gran part d’aquest conreu i del porc, consideren essencial la implicació de l’administració pública, i el suport del conjunt de la societat, per a dur a terme una transició cap a un model agrícola menys industrial i amb menys necessitat d’aigua. Segons el Pla de Gestió del Districte de la Conca fluvial de Catalunya (PGDCFC), la massa d’aigua subterrània del sistema fluviodeltaic del Fluvià-Muga, on s’ubica el municipi de Peralada, es troba en mal estat químic, apunten, tot i mantenir un bon estat quantitat. "Ambdós indicadors no són indestriables l’un de l’altre, és a dir, un bon estat quantitatiu de l’aigua pot ajudar a millorar-ne l’estat químic" i per això creuen que "la sobreexplotació de la massa d’aigua podria agreujar l’estat químic de l’aigua". Peralada és un dels 37 municipis de l’Alt Empordà en zona vulnerable per contaminació de nitrats.

L’entitat recalca que cal un canvi urgent en la gestió de l’aigua, basat en la reutilització i la regeneració de l’aigua i la preservació dels recursos hídrics. "Cal considerar l’aigua com un bé comú i un dret fonamental que sustenta la vida, els ecosistemes i la sobirania alimentària del nostre territori", apunten.