Quadrupliquen el servei de busos entre Peralada i Figueres

El departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha arribat a un acord amb Ampurdan Bus S.L i Sarfa S.L per quadriplicar els busos entre Peralada i Figueres.

L’oferta total serà de dinou expedicions per sentit en aquest tram. És a dir, les cinc expedicions per sentit que ja ofereix la línia d’Ampurdan Bus i les catorze expedicions per sentit de les dues línies de Sarfa que enllacen, respectivament, Figueres amb Roses i Port de la Selva.

Ampurdan Bus és l’empresa que té adjudicat el servei entre els dos municipis, a través de la línia que enllaça Figueres amb pobles com Garriguella o Vilamaniscle. Sarfa, per la seva banda, disposa de dues línies que circulen entre Peralada i Figueres, però per contracte no poden acceptar els viatgers que volen fer aquest trajecte.

Arran de l’acord, els usuaris podran fer ús de tots els busos que circulen entre els dos municipis, amb independència de l’empresa operadora.

Ampurdan Bus continuarà sent l’única empresa que podrà comercialitzar els bitllets i els abonaments; Sarfa reconeixerà i acceptarà els títols de transport. Les dues operadores es coordinaran per millorar l’eficiència i disposar d’uns horaris adaptats a les necessitats del territori.

El Departament atén d’aquesta manera la petició de l’Ajuntament de Peralada, que havia demanat que els usuaris de Peralada poguessin utilitzar tots els autobusos que circulen per la població.

Servei Clic.cat

D'altra banda, al Baix Empordà continua creixent la utilització del servei Clic.cat amb trajectes per una dotzena de municipis de la comarca, amb la Bisbal d'Empordà com a població central.

El Baix Empordà ofereix el servei de transport públic a demanda Clic.cat. La iniciativa està impulsada pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, operat per Moventis i compta amb el suport del Consell Comarcal. El projecte es va posar en marxa durant el passat mes de novembre amb una dotzena de municipis de la comarca implicats.

El bus circula de dilluns a dissabte i cal demanar-lo com a mínim amb 30 minuts d’antelació a través d’una aplicació per a mòbils o a un telèfon.

El servei se centra en millorar la mobilitat en àrees amb dispersió territorial. En el cas del primer Clic.cat al Baix Empordà, l’autobús permet connectar la ciutadania entre la Bisbal d’Empordà i les poblacions veïnes. A més, està previst que el nou sistema de transport a demanda també es posi en marxa als voltants de Torroella de Montgrí després de l’estiu.

Parades als polígons

Clic.cat també incorpora parades estratègiques als polígons industrials de Corçà i Forallac. El servei inclou parades als pobles i nuclis de Canapost, Casavells, Corçà, Cruïlles, Foixà, Fontclara, Fonteta, Monells, La Bisbal d’Empordà, La Pera, La Sala, Palau-sator, Parlavà, Peratallada, Púbol, Riuràs, Rupià, Sant Feliu de Boada, Sant Julià de Boada, Sant Sadurní de l’Heura, Torrent, Ullastret, Ultramort i Vulpellac.